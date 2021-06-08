Cennet Foça, Sakinşehir Ünvanı Almaya Hazır - 8 Haziran 2021 - Son Dakika

Foça Cittaslow olma yolunda

CENNET FOÇA, SAKİNŞEHİR ÜNVANI ALMAYA HAZIR

Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem, Sakinşehir başvurusunda bulunan Foça'yı ziyaret etti.

Bülent Köstem, Foça'ya özgü doğal ürünler sunan üretim merkezlerinde ve tarihi-kültürel alanlarda incelemelerde bulundu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün karşıladığı Bülent Köstem'e, Foça Belediyesi Cittaslow Başvuru Koordinatörü Meclis Üyesi Hakan Barçın, Belediye Başkan Yardımcı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Göksel Acar, Foça Cittaslow Gönüllüsü Eren Tunga ve Foça Belediyesi'nden Arkeolog Ertan Aksoy eşlik etti.

Değerlerimizi koruyarak sürdüreceğiz

Başkan Fatih Gürbüz; "Foça'mızın değerlerini koruyarak gelişebilmemiz adına büyük önem taşıyan Uluslararası Cittaslow Birliği'ne katılma çalışmalarımız kapsamında Türkiye Teknik Koordinatörlüğü tarafından sonuçlandırılacak üyelik kabul dosyamız, onay için İtalya'ya gönderilecek. Cittaslow, Dünyanın tanıdığı çok ayrıcalıklı ve itibarlı bir statü. Hem kentimizi tanıtmak hem de Cittaslow'un gücünden yararlanmak için Uluslararası bu birliğe dahil olmak istedik. Bizden istenen kriterleri yakalamak amacıyla tarımsal ve kültürel politikalar geliştirip uyguluyoruz. "dedi.

Foça'nın katılım başvurusundan çok mutlu olduk

Foça'nın İzmir ve Türkiye'nin en güzel yerleşimlerinden biri olduğu ifade eden Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem; "Foça, sırf doğal güzellikleri açısından değil kültürü ve tarihi ile de çok derin bir yer. Genelde birçok yer için bu söyleniyor ama bunu en çok karşılayan yerlerden biri Foça. O yüzden birliğimize katılım için başvurduğunda çok mutlu olduk. Foça'yı zaten biliyoruz. Sakin Şehir Birliğine katacağı çok şey var ama birliğinde Foça'ya katacağı çok şey var. Pandemi nedeniyle süreç uzadı. Aslında Foça'dan önce başvurmuş birçok kent var, doğu illerimizde, güneyde ve kuzeyde. Oralara henüz ziyaretlerimizi gerçekleştiremedik pandemiden dolayı. Ama Foça yakınımızda olduğu için ve dosyası da hazır zaten, değerlendirme kararı aldık. En kısa zamanda dosyayı sonuçlandırıp İtalya'ya göndereceğiz. "dedi.

Foça Belediyesi'nin 2019 Haziran ayında başladığı İtalya merkezli Uluslararası Cittaslow Birliği'ne katılma çalışmaları kapsamında; üyelik değerlendirme kriterleriyle ilgili olarak hazırlanan Başvuru Dosyası, 2020 Aralık ayında Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz tarafından imzalanarak Cittaslow Türkiye Koordinatörü Bülent Köstem'e teslim edilmişti.

Dünya'nın 30 ülkesinden 268 kent ve Türkiye'de 18 kent, 72 kritere sahip olarak Uluslararası alanda Cittaslow olarak tanınıyor.

Yavaş Yaşam

Yavaş yaşamak, hayattan zevk alabilmek, sevdiklerimize ve kendimize zaman ayırabilmek, hız için Dünyaya zarar vermemektir. Arkadaşlarımızla yürürken kahve içmek yerine oturmak ve onlara zaman ayırmaktır. Hayatın hızlı gidersek erken varacağımız bir varış noktası yoktur, önemli olan hayatımızı nasıl yaşadığımızdır, her geçen anın değerini bilmemizdir.

Kent Ruhu

Her kentin geçmişinden gelen, kentin tarihi, yerel özellikleri gibi unsurlarından oluşan bir ruhu vardır. Kent ruhu bir anda oluşturabilecek bir şey değildir ancak yanlış politikalar sonucu bu ruhu kaybetmesi oldukça kolaydır. O topraklarda yaşayan uygarlıkların, üretilen ürünlerin, söylenen şarkıların, yazılan şiirlerin, dostlukların, yaşananları birikimi olan bu ruh, bir kenti diğerlerinden ayırır. Cittaslow, kent ruhunun korunarak kalkınmasıdır.