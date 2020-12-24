Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü

24.12.2020 11:15
Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü, System.String[]

Denizli'de yaklaşık 10 bin dekar arazide yetiştirilen cennet hurması, bu sezon verimi ve fiyatıyla üreticileri memnun etti.

Denizli'de yaklaşık 10 bin dekar arazide yetiştirilen cennet hurması, bu sezon verimi ve fiyatıyla üreticileri memnun etti.

Hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren kentte, Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde hasat sona erdi.

Sadece Honaz ilçesinde 7 bin 100 dekar alanda 10 bin 200 ton rekolte elde edildi.

Denizlili üreticiler, kuru ve yaş olarak satışa sundukları hurmaya yurt içi ve dışından gelen talebi karşılamaya çalışıyor.

Cennet hurması tarlada ortalama 3,5 liradan satışa sunuluyor, meyvenin kurusu ise 35 liradan alıcı buluyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cennet hurmasının katma değerli bir ürün haline geldiğini söyledi.

İlk ihracatlarını geçen yıl Almanya, İngiltere ve Dubai'ye yaptıklarını belirten Yelek, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaklaşık 10 bin dekar alanda cennet hurması üretimi yapıyoruz. Yavaş yavaş ihracata başladık. Ürünümüz yurt dışında çok beğenildi. Bu sene daha fazla ülkeye meyve göndermeyi hedefliyoruz. Hasat dönemini geride bıraktık ve elde edilen sonuç hepimizi mutlu etti. Bu yıl 10 bin 200 ton civarında rekolteyi yakaladık. Üreticilerimiz hem yaş hem de kuru olarak hurmalarını satışa çıkardı. Yaş hurmanın kilosu 3,5 liradan satılıyor. Kurunun kilosu 30-35 liradan alıcı buluyor. Hurmanın iri boy ve seçmeceleri ihracata ayrılarak soğuk hava depolarında bekletiliyor. Özellikle Rusya'dan talep var."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı pazarlarda zaman zaman sorun yaşadıklarını dile getiren Yelek, salgın sonrası daha fazla ülkeye ihracat yapacaklarına inandığını ifade etti.

Çin'den de sipariş aldıklarını söyleyen Yelek, "Pandeminin ardından yurt dışı pazarda daha fazla söz sahibi olmaya çalışacağız. Cennet hurması üreticilerimizin hepsi çok memnun ve yüzler gülüyor. Allah bereket versin. Para kazanan üretici şu anda cennet hurması fidanı dikme telaşına girdi. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.

"Hurma cebimizi doldurdu"

Üreticilerden Kerem Çokyiğit de Rusya'ya hurma yetiştirmek için hummalı bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi.

Çokyiğit, "Bu yıl cennet elması yüzümüzü güldürdü, cebimizi de doldurdu. Rekoltenin gelecek yıl daha çok olmasını umuyoruz. Öyle ki alıcılar zaman zaman soğuk hava deposunun önünde sıraya geçiyor. Rusya'ya ilk etapta 100 ton yaş hurma 5 ton da kuru göndereceğiz. İkinci siparişler için de hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

Denizli, Rusya, Hasat, Hurma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cennet hurması verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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