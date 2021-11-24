Üye Girişi
Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS - Son Dakika

Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS

24.11.2021 15:45
Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Cennet Tuğba Tokbaş'ı (22) elleriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Recep Eray Hakver, müebbet hapse çarptırıldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kız arkadaşı Cennet Tuğba Tokbaş'ı (22) elleriyle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Recep Eray Hakver, müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hakyer'in sabıkasının olmaması, teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle lehine takdir indirimi uygulayarak bu cezayı 25 yıl hapse çevirdi.

Olay, geçen yıl 10 Kasım'da Yunus Emre Mahallesi 6409 Sokak'taki bir apart dairesinde meydana geldi. Recep Eray Hakver kız arkadaşı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı elleriyle boğarak öldürdü. Olayın ardından Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine, kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Hakver'in ailesinin ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, Cennet Tuğba Tokbaş'ı ölü buldu. Gözaltına alınan Hakver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM' DEDİ, TIRNAKLARINDA DNA'SI ÇIKTI

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cennet Tuğba Tokbaş'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Tokbaş'ın ölümünün Adalet Bakanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurumu'nca 'boyna basıya bağlı' meydana geldiği belirtildi. İddianamede, Recep Eray Hakver'in ifadesinde, Tokbaş'ı yanlışlıkla öldürdüğünü, bu sırada Tokbaş'ın kendisine karşı koymadığını söylediği kaydedilirken, maktulün tırnaklarından alınan örneklerde şüphelinin DNA'sına rastlandığı belirtildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Hakver'in olay sonrası davranışlarının da 'kasten öldürme' suçuna işaret ettiğinin ifade edildiği iddianamede, Zanlının olay sonrasında evden çıkarken kediye mama bıraktığı, kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği, taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi veyahut ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirdi. Bu şekilde davranması kasten hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır denildi. İddianamede, tutuklu Recep Eray Hakver hakkında müebbet hapis cezası istendi.

OLUMLU DAVRANIŞLARI MÜEBBETİ 25 YILA İNDİRDİ

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Recep Eray Hakver, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, öldürülen Tokbaş'ın anne ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı, mütalaasında sanık hakkında müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Hakver, kız arkadaşını öldürme kastının olmadığını belirtip, tahliyesini istedi.

Hakver, Yaşanan olayda art niyetim yoktur. Olay dikkatsizliğimden kaynaklanmıştır. Öldürme kastım yoktur. Tuğba benim kız arkadaşımdı, öldürmem için ortada bir sebep yoktu. O an benim psikolojim farklıydı, kasıtla hareket etmedim. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişmanım dedi.

Mahkeme heyeti, Hakver'in savunmasının alınmasının ardından kararını açıkladı. Sanık Hakver'e 'kasten öldürmek' suçundan önce müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, ardından sabıkası olmaması, olaydan sonra teslim olması ve suç sonrası gösterdiği olumlu davranışlar nedeniyle takdir indirimi uygulayarak, 25 yıl hapis cezasına çevirdi.

Cennet Tuba Tokbaş'ın babası Murat Tokbaş, sanığa verilen 25 yıl hapis cezasına itiraz edip, İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS
Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS
Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS
Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS

Pamukkale, 10 Kasım, Mahkeme, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti 16:21 Meteoroloji tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı için 1 Aralık çarşamba gününü işaret etti Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar 15:54 Etiyopya'da ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Tüm dünyadan gizledikleri esirlerin görüntülerini yayınladılar Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor 15:42 Yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu çıkaran Rihanna, pozlarıyla nefes kesiyor
Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı 14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası 14:12 Genç kadın, apartmanın bodrum katında öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Son Dakika Haberleri
16:30 on Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü
15:26 Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi
15:21 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:09 Tarihin en acımasız seri katili! Kurbanlarını öldürüp kıyma yaptı, domuz etiyle karıştırıp sattı!
14:53 Genç yaşta girdiği hapisten yaşlanıp çıktı! 42 yıl haksız yere yatmış
14:52 İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı
14:49 Selahattin Demirtaş: Bugün değilse ne zaman?
14:45 Starbucks'ta Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
14:36 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok
14:20 Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
on Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü on Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattı         
16:05
Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini düşüren kare! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
15:46
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor Dünya bu araştırmayı konuşuyor! Açık havada maske takmadan uygulanan sosyal mesafe kuralı hiçbir işe yaramıyor         
15:16
Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok         
14:37
Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek         
11:32
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 16:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: CENNET'İ ELLERİYLE BOĞARAK ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞINA 'TAKDİR İNDİRİMİYLE' 25 YIL HAPİS - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement