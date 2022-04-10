Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi - Son Dakika
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Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi

10.04.2022 12:16
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi

Bodrum'da Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana atıklarını bıraktığı kargo poşetlerinden tespit edilen kişiye, 30 bin lira ceza uygulandı.

Bodrum'da Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana atıklarını bıraktığı kargo poşetlerinden tespit edilen kişiye, 30 bin lira ceza uygulandı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde kontrol yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana çok miktarda inşaat ve ambalaj atığının bırakıldığını fark etti.

Görevliler, aralarında tiner, boya ile akü gibi kolay yanıcı ve patlayıcı maddelerin de bulunduğu atıkların kimler tarafından atıldığını tespit etmek için inceleme başlattı.

Atık kargo poşetlerinin üzerindeki isim ve adresten yola çıkan ekip, çöplerin lüks bir villadan atıldığını belirledi.

Villa sahibine, çevreyi kirlettiği için 30 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ormanlık alana diğer atıkları bırakan kişileri araştırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Türkbükü, İnşaat, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi - Son Dakika


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