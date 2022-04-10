Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi

10.04.2022 18:49
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu ormanlık alana inşaat malzemesi ile çeşitli atıklar döküldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu ormanlık alana inşaat malzemesi ile çeşitli atıklar döküldü. Belediye ekipleri atık malzemeler içerisinde yer alan bir kargo kolisindeki adresten çevre kirliliğine yol açtığı belirlenen şüpheliyi belirleyerek 30 bin lira para cezası uyguladı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde çevre kontrolü yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Denetim Ekibi, Cennet Koyu'ndaki ormanlık alana karton ve naylon poşetler içerisinde inşaat malzemesi ile ambalaj atıkları bırakıldığını gördü. Bunun üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, tiner, boya ile akü gibi yanıcı maddeler olduğunu belirlerken, atıkların kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Bu kapsamada, atıklar üzerindeki kargo kolisinin üzerinde yazılı adres ve isme bakarak çevre kirliliğine yol açan kişinin kimliği ve adresi saptadı. Lüks bir villada yaşayan şüpheliye, çevreyi ve doğayı kirlettiği gerekçesiyle 30 bin lira ceza kesildi. Ormana bırakılan atıklar ise belediye ekipleri tarafından toplatıldı.


Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi
YORUMLAR
500
Başkan Gürkan, millet kütüphanesi otoparkında incelemelerde bulundu Başkan Gürkan, millet kütüphanesi otoparkında incelemelerde bulundu Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo poşetlerinden belirlendi

Para Cezası, İnşaat, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Çağlar Söyüncü kariyerinin en büyük transferini yapıyor!
18:15 Altay ekibi için Süper Lig defteri adım adım kapanıyor
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Cennet Koyu'na atık bırakan kişi kargo kolisindeki isim ve adresten belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement