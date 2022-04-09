Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü - Son Dakika
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Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü

09.04.2022 14:51
Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Cennet koyu, kaçak hafriyat dökümleriyle cehenneme çevirdiler.

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Cennet koyu, kaçak hafriyat dökümleriyle cehenneme çevirdiler. Ekipler cennet koyuna kaçak hafriyat dökenlerin peşine düştü, dedektif gibi çalışan ekipler kargo poşetlerinden dökümü yapanlar ulaştı.

Bodrum'da inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte kaçak hafriyatlar gelişi güzel bir şekilde ıssız ormanların içerisine dökülmeye başlamıştı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri en son olarak sosyetenin uğrak mekanı olan Cennet Koyu'na dökülen hafriyatlarla şok oldu. Orman yoluna dökülen kaçak hafriyatların yanı sıra yanıcı maddelerin atılması bu kadarına da pes dedirtti. Cennet koyuna giden giriş çıkışlarda bekleyen ekipler kaçak hafriyat dökenlerin peşine düştü. Ekipler kaçak hafriyatların içinde bilgi ve belge ulaşmak için dedektif gibi çalışmaya başladı. Cennet Koyu'nu cehenneme çevirenlerin peşine düşen ekipler en son dökülen kaçak hafriyatların içerisinde birkaç adrese ulaştı. Kargo gönderilerinin, kartonları ve faturaların üzerinde yazan isimleri araştırmaya başlayan ekipler Türkbükü, Cennet Koyu'nda bulunan Bodrum'un en lüks evlerinden atıldığını tespit etti. Ekipler siteye giderek ev tadilatı yapan lüks villayı tespit etti. Villa sahibine 30 bin lira ceza kesen ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığına ve Bodrum Belediyesi Encümenine tutanakları gönderdikleri öğrenildi.

Bodrum Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Denetleme Koordinatörü Burak Özçelik denetlemeleri titizlikle yürüttüklerini belirterek "Kaçak hafriyat dökenleri tespit etmek için bir ekip kurduk. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda bazı adreslere ulaştık. Cezai işlem uygulayacağız. Ormanın içerisine atılan hafriyatların yanı sıra boya, tiner gibi yanıcı madde de atmışlar. Bunlarından kimler tarafından atıldığını bulduk ve cezai işlem uygulayacağız" dedi. - MUĞLA

Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü
Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü
Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü
Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü

YORUMLAR
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İnşaat, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cennet koyunu cehenneme çevirdiler; ekipler dedektif gibi iz sürdü - Son Dakika


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