Cennet Kuşları'na bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nı süsleyen, sanatçı Tufan Dağıstanlı tarafından yapılan seramik Cennet Kuşları'nı bakıma aldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı süs havuzunda yer alan ve meydan ile özdeşleşen seramik cennet kuşlarının bakımını yaptırdı. Eserlerin sahibi seramik sanatçısı Tufan Dağıstanlı tarafından bakımı yapılan kuşlar yeniden yerlerini aldı. Cennet kuşlarının Antalya ile özdeşleşmeye başladığını belirten sanatçı Tufan Dağıstanlı, "Antalya'da 2008 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Meydanı düzenlemesi ile kazandırdığımız kuşlarımızın ihtiyaç duyduğu bakımlarını tamamladık. Kent merkezini süsleyen seramik kuşlarımızla ilgili çok güzel dönüşler aldık. Zaman içerisinde kireçlenme ve çeşitli dış etkenlerden dolayı yıpranan seramik cennet kuşlarımızın rutin bakımlarına son derece önem veriyoruz" dedi.



"Kültürel eserlere sahip çıkmalıyız"



Bazı fiziki durumların kuşlara zarar verdiğini belirten Dağıstanlı, "Bazı kötü niyetli kişiler peyzajlarda yer alan süs taşlarını, bu kuşlara atarak hedef alıyor. Aynı şekilde arka tarafta Evliya Çelebi Sokağı'nda yer alan metal kuşlara da zarar verildiğini gördük. Oradaki eserdeki eksikleri de tamamlayacağız. Her gün yerli yabancı birçok insan bu eserlerin önünden geçiyor, beğeniyle izliyor fotoğraflar çekiyor bu türlü kültürel eserlere sahip çıkmalıyız. Bugün bakımlarını yaptığımız kuşları yeni bir kompozisyon ile yerleştiriyoruz. Sadece bizim ya da belediyenin korumasıyla olacak iş değil bütün halkımızın bu korumaya duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA