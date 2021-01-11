Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si yıllar sonra bir arada

Karabulut, yaptığı paylaşımın altına "O günleri biz hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşıyor. Siz de bizi unutmayıp yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgilerimle" notunu yazdı.

Batuhan'ın değişimi

"Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya, önceki gün ilk bölümü ekrana gelen "Survivor 2021"in Ünlüler kadrosunda yer aldı.

Oyuncu, sosyal medyada adından en çok söz ettirenlerden biri oldu. 23 yaşındaki Karakaya'nın değişimi herkesi şaşırttı.