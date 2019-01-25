Son Dakika Haberleri: Cennet Meyvesi Yerli Nar 3 TL'den Alıcısını Bekliyor

Cennet Meyvesi Yerli Nar 3 TL'den Alıcısını Bekliyor

1 saat önce

Bilecik'te pazar tezgahlarında halk arasında cennet meyvesi olarak bilinen yerli nar kilosu 3 TL'den alıcısını bekliyor.

Cennet Meyvesi Yerli Nar 3 TL'den Alıcısını Bekliyor, System.String[]
Bilecik'te pazar tezgahlarında halk arasında cennet meyvesi olarak bilinen yerli nar kilosu 3 TL'den alıcısını bekliyor.

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda narı gören vatandaşların yüzü gülüyor. Sonbahar ve kış aylarının vitamin deposu olarak bilinen nar, özellikle çocukların ve şeker hastalarının tercihi oluyor. Halk arasında cennet meyvesi olarak bilinen narın sağlık açısından olağanüstü faydaları bulunduğunu belirten nar satıcısı Ali Taş, "Narlarımız yerlidir, Bilecik'in İnhisar ilçesinden geliyor. İşlerimiz şuan iyi gidiyor yani alan var ama belirli bir kısım alıyor, herkes almıyor diyebilirim. Fiyatı açısından da aslında şuan normal ilerde fiyatlar yükselir mi bilemiyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Bilecik, Nar, Yaşam
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