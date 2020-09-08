Cennet yayla çöplüğe döndü - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı'nda bulunan Karapınar Yaylası, sorumsuz piknikçilerin bıraktığı atıklar yüzünden çöplüğüne döndü. Yaylaya pikniğe gelen Ulucami İmamı Fatih Ören (43), alandaki çöp yığınlarını görünce dayanamayıp temizlik yaptı.

Gediz ilçesindeki 2 bin 312 metre rakımdaki Muratdağı'nın kuzey bölgesinde yer alan Karapınar Yaylası, çam, servi, kayın, fındık ve çınar ormanlarıyla kaplı. 10 metre yükseklikten dökülen şelalesi, karpuz çatlatan soğuk sular akan dereleri ve çeşmeleri ile çeşitli çiçek ve bitki türleri arasında herkesin dinlenmek için aradığı eşsiz mekanlardan yayla, ilgi çekiyor. Birçok vatandaş, eşsiz bir güzelliğe sahip olan yaylayı ziyaret ediyor. Ancak bazı piknikçiler, bölgeden ayrılırken çöplerini arazide bırakıyor. Piknikçilerin bıraktıkları pet şişeler, bira ve içki şişeleri, mangal ve ocak külleri, poşetler, yemek artıkları ve çeşitli atıklar yüzünden bölge çöplüğe dönüştü.

'DOĞAYA DA İNSANA DA SAYGILI OLALIM'

Eşi ve ailesiyle yaylaya pikniğe gelen Ulucami İmamı Fatih Ören, piknik alanındaki çöp yığınlarını görünce dayanamayıp temizlik yaptı. Atıkları toplayıp yakarak imha eden Ören ailesinin davranışı, takdir topladı. Ören, "Aslında buranın güzelliğini duyduktan sonra eşim ve yakınlarımla piknik yapmaya geldik. Çevre çok güzel ama ortam çok kötü. İnsanlar yediğini içtiğini bir kenara bırakmışlar. Bu durum bizi rahatsız etti. Beraber piknik yaptıktan sonra orman görevlilerinden izin aldık burayı temizlemeye başladık. Biriken çöpleri yakarak imha ediyoruz. Hem insan hakkı var hem kul hakkı var, Rahman'ın da hakkı var, doğanında hakkı var bizim üzerimizde. Tabi insanların bu hakkı tanımaması kötü bir şey. Çevreye saygımız olsun dedik. Böyle bir çalışma yaptık. Biz insanlara örnek olmalıyız. Acaba insanlar bunu yapmaktan neden imtina eder bilmiyorum. Lütfen doğayı kirletmeyelim. Doğaya saygılı olalım, insanlara saygılı olalım" dedi.