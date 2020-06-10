"Cennete" asansörle ulaşılacak, "cehennem" seyir terasından izlenecek - Son Dakika

"Cennete" asansörle ulaşılacak, "cehennem" seyir terasından izlenecek

Mersin'in en ilginç yapılarından "Cennet-Cehennem obrukları"nda yürütülen turizme kazandırma çalışmalarında asansör ve seyir terası projeleri tamamlandı.

Mersin'in en ilginç yapılarından "Cennet-Cehennem obrukları"nda yürütülen turizme kazandırma çalışmalarında asansör ve seyir terası projeleri tamamlandı.

Silifke ilçesindeki obruklar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı" kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen iyileştirme çalışmaları sürüyor.

İlginç yapının, yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile "Cennet" olarak adlandırılan 70 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.

Elips biçimindeki 250 metrelik çapıyla dikkati çeken obruğun, 452 basamaklı yürüyüş yolunun da korunacağı projede, tabanda yer alan Meryem Ana Klisesi'nde de iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

Ayrıca, merdivenlerin bitimindeki tarihi mağaraya kadar da yürüyüş yolu yapılacak proje kapsamında, obruğun otopark alanının zemini de doğal küp taşla kaplanacak.

"Cehennem"in seyir terası da tamamlandı

İlginç atmosferi ve 128 metre derinliği nedeniyle "Cehennem" olarak adlandırılan ve kenarları içbükey olduğu için inilmesi mümkün olmayan obruğa ise yerli ve yabancı turistlerin tabiatı daha rahat inceleyebilmesi için seyir terası yapıldı.

Ören yerinin çevresindeki Zeus Tapınağı'nın duvarının da sabit çelik sistemle askıya alınmasının planlandığı projede, çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Astım Mağarası'nda da çevre düzenlemesi yapılacak.

"Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı"

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişinde çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan ilçede "Cennet-Cehennem obrukları"nın turistlerin sık ziyaret ettiği yerlerden olduğunu söyledi.

Obrukların, hem yükseklikleri hem derinlikleriyle ilgi çektiğini vurgulayan Altunok, şöyle konuştu:

"Burada ziyaretçilerin daha rahat gezebilmesi için asansör inşa edildi. Asansör ile seyir terası, obrukların doğasını bozmadan yapıldı. Geçen yıllarda obrukların ziyaretçi sayısı yılda 80-100 bindi. Projenin tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının bir milyona yaklaşacağına inanıyorum. Katkılarından dolayı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Valimiz Ali İhsan Su'ya teşekkür ediyoruz."

Altunok, özellikle yaşlı vatandaşların obruğa inerken zorlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazı insanlarımız asansör konusunu farklı noktalara çekebilir ancak gerçekten ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Uluslararası festivallerimiz kapsamında yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. Çoğu zaman obrukların aşağısına inip, çıkmakta zorlanıyorlar. Yaşlılar inmek istiyor ancak bazen rahatsızlanıyorlar. Sağlık ekipleri müdahalede zorlanabiliyor. Hem can güvenliği hem de ziyaretler için çok güzel oldu. Artık herkesin bu doğal güzelliği görüp yaşayacağına, gittikleri ülkelerde burayı anlatacağına ve yeni kişilerin geleceğine inanıyoruz."

Silifke, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:29 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Cennete' asansörle ulaşılacak, 'cehennem' seyir terasından izlenecek - Son Dakika

Son Dakika

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı         
11:29
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi         
11:28
Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı Cinayet anı kameraya yansımadığı için infial yaratmadı ancak Elazığ'da bir Emine Bulut vakası daha yaşandı         
10:57
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı         
10:55
Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada Çoban köpeklerinin, sürüye saldıran kurdu öldürme anı kamerada         
10:50
Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak Koronayla mücadelede yepyeni dönem! 81 ilde 153 bin haneye antikor testi yapılacak         
10:49
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor         
10:49
Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü? Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner Çalışır, yakın dostu Kerimcan Durmaz'la küs müydü?         
10:49
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı         
10:31
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı         
10:31
Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor Anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 73,3 Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor         
10:31
Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı         
10:28
Alp Yalman Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi         
10:21
Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu Milanlı futbolcu Castillejo, silahlı 2 hırsız tarafından soyuldu         
10:21
Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi Bisikletten düşen çocuk, direksiyonun karnına batması sonucu feci şekilde can verdi         
10:15
Çorum'da çobanın Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi         
10:06
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak         
10:03
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi         
09:58
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım         
09:57
2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak 2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak         
09:55
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti         
09:50
Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı Kocasını bırakıp aşığına kaçan ablasını bıçakladı! İyi halden indirim aldı         
09:50
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı         
09:50
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak         
09:49
Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı         
09:49
Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı Kimlik beyan etmeden ilaç yazdırmak isteyen şahıs, bıçak ve demir çubukla doktorlara saldırdı         
09:46
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü         
09:42
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur         
09:39
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor         
09:37
Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 11:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Cennete" asansörle ulaşılacak, "cehennem" seyir terasından izlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]