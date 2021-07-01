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Cennette bitmeyen balayı - Son Dakika

Cennette bitmeyen balayı

01.07.2021 10:19
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MAVİ TURA ÇIKTILARBir süredir Yunanistan'da bulunan Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, tatillerini sürdürüyor.

Cennette bitmeyen balayı
MAVİ TURA ÇIKTILAR

Bir süredir Yunanistan'da bulunan Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, tatillerini sürdürüyor. Milos adasında bulunan genç çift, Mustique adlı lüks yatla çıktıkları mavi turda görüntülendi. Yat gezisi sırasında bir mola veren Baldwin ile Bieber, şnorkelle dalış yaptı. Sonra da bota binerek yata geri döndüler.

Cennette bitmeyen balayı

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

27 yaşındaki Justin Bieber ile 24 yaşındaki Hailey Baldwin, bir ara da jet ski ile gezinti yaptı. Bu sırada Bieber, karısının yanaklarına öpücük kondurmayı da ihmal etmedi. Hailey Baldwin, o gün için mor renkli bir bikini tercih etti. Bieber ise kırmızı mayosuyla deniz keyfi yaptı.

Cennette bitmeyen balayı

ŞNORKELLE DALIŞ

Hailey Baldwin ile Justin Bieber, bu keyifli tatillerinde çektikleri fotoğrafları sık sık sosyal medya sayfalarından da paylaşıyor. Bu tatil, 2018 yılında evlenen çift için uzatılmış bir balayı niteliğini de taşıyor.

Cennette bitmeyen balayı

YATTAKİ EKİPLE NEŞELİ SOHBET

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, bir süredir Yunanistan adalarını dolaşarak tatillerini sürdürüyor. Genç çift, tatil keyfi yaptıkları yatın görevlileriyle de neşeli sohbetlere daldı zaman zaman.

Cennette bitmeyen balayı
GEÇEN YIL ABD'DE TATİL YAPMIŞLARDI

Baldwin ve Bieber, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl yaz tatillerini lüks bir karavanla ABD'yi gezerek geçirmişti. Bu yıl ise yurt dışı tatili tercih ettiler. Önce Fransa'ya giden çift, sonra da Yunan adalarına geçti.

Cennette bitmeyen balayı

PAPARAZZİLERLE TARTIŞMAYA GİRDİ

Justin Bieber, bir süredir kendilerini takip eden paparazzilerle giriştiği tartışmalarla gündeme geliyordu. Genç şarkıcı, paparazzilerin eşi Hailey Baldwin'in etek altı fotoğraflarını çektiği ileri sürmüş ve onlarla sert bir tartışmaya girmişti.

Cennette bitmeyen balayı

BU KEZ TEPKİ VERMEDİ

Ancak Bieber'ın hiç sevmediği paparazziler onları, tatilde de rahat bırakmadı. Deniz keyfi yaptıkları sırada peşlerine düşerek uzaktan fotoğraflarını çekti. Ancak bu kez Bieber tepki vermedi.

Cennette bitmeyen balayı

TARTIŞMAYA GİRMİŞTİ

Paparazzileri sevmediğini defalarca dile getiren Bieber "Paparazzilerden nefret ediyorum. Onlar ellerinde kameraları olan avcılara benziyor" demişti. Bieber, 2011 yılında verdiği röportajda "Eğer biri sizi takip ediyorsa bu suçtur. Ama bu kişinin elinde kamera varsa sorun değilmiş gibi düşünülüyor. Ama bu konuda ben böyle düşünmüyorum" demişti.

Cennette bitmeyen balayı

MACRON ÇİFTİ İLE BULUŞTULAR

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, Fransa'da bulundukları sırada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron ile bir araya gelmişti. O ziyarette çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından paylaşmıştı Bieber.

Cennette bitmeyen balayı

Hailey Baldwin, Justin Bieber, Yunanistan, Fransa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cennette bitmeyen balayı - Son Dakika Magazin


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