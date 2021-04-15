"Cennetten Çiçek" şarkısıyla yıldızı parlayan Zehra: Taktiğimiz yok neysek o!

? "Cennetten Çiçek" adlı ilk şarkınızla büyük bir çıkış yakaladınız. Yeni şarkınız "Ederin Olsun"u beğeniye sunarken bu üzerinizde baskı yarattı mı?

Şükürler olsun ki "Cennetten Çiçek" çok sevildi ve çok fazla dinlenme aldı. Hala da dinlenmeye devam ediyor. İlk şarkımda böyle bir çıkış yakalamak benim için büyük bir şans ve büyük bir mutluluk. Öncelikle beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim.

"Cennetten Çiçekten" sonra hep "Acaba tek şarkılık mı?", "Unutulacak mı?", "Devam edecek mi?" gibi yorumları okudum. Fakat üzerimde hiçbir baskı hissetmedim çünkü elimde devamında çıkartmayı düşündüğüm şarkılar da vardı. "Ederin Olsun"u takipçilerimden gelen önerilerle seçtim. Onlardan gelen mesajlara baktığımda çok fazla istek vardı. Prodüktörüm Erol Köse ile beraber şarkıyı çıkartmaya karar verdik.

EBRU GÜNDEŞ'E HAYRANLIĞIM VE SEVGİM SONSUZ

? Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz seneyi iş olarak verimli geçiremedik. Ama bu süreyi kendim için fırsata çevirip evde Skype üzerinden şan derslerine başladım. Repertuvarımı genişletmek için yeni şarkılar çalıştım. Kendimi müzik alanında geliştirmek için elimden geleni yapıyorum. ve yapmaya devam edeceğim.

? Müzik otoriteleri sesinizi arabesk müziğe daha yatkın buluyor...

Küçüklüğümden beri hep arabesk ve fantezi müzikle büyüdüm. Sesimin fantezi müziğe yatkınlığı bu yüzden diye düşünüyorum. Fakat ben müzikte tarz ayrımı yapmayı sevmiyorum ve elimden geldiğince bana yakışacağını düşündüğüm her tarz şarkıyı seslendirmeye çalışıyorum.

? Vokal tekniğinizde idolünüz Ebru Gündeş'e öykündüğünüzü düşünüyorum. Böyle bir çaba yoktur ama Gündeş'in düşündüğüm gibi sesinizde bir etkisi var mı sizce?

Kesinlikle yok. Ebru Gündeş'e hayranlığım ve sevgim sonsuz, bunu her seferinde dile getiriyorum. Ama Ebru Gündeş gibi okumaya çalışmıyorum ki zaten böylesine büyük bir sesi taklit etmek bile çok zor. Herkesin kendine has bir tarzı vardır. Ben de kendi tarzımı yansıtmaya çalışıyorum.

TAKTİĞİMİZ YOK NEYSEK O

? 2014 yılında babanızı bir kazada kaybetmeseydiniz müzik sektörüne şarkıcı olarak girer miydiniz?

Tabii girerdim. Babam şarkı söylememi benden daha çok isterdi. Hep şarkılar söylettirirdi.

? "Cennetten Çiçek"in bestecisi Enes Yıldırım'ın sizi bu şarkıya sahnede okumaktan men ettiği iddia edildi. Karşı dava açtınız mı?

Bence bu haber asılsız çünkü hiç böyle bir şey duymadım. Şarkının telif hakları DMC'de. Bizim kimseyle bir problemimiz de olmadı. "Cennetten Çiçek"i okumaya devam ediyoruz. Söylenildiği gibi herhangi bir engel koyulmadı.

? Sektörün sivri dilli yapımcısı Erol Köse ile çalışıyorsunuz. Beraber çalışmaya nasıl başladınız? Size nasıl taktikler veriyor?

YouTube kanalımda "Cennetten Çiçek"in patlamasıyla Erol Abi'nin yanında çalışan bir arkadaş bana ulaştı ve beni onunla tanıştırdı. Bu görüşmenin sonunda Erol Abi ile beraber çalışmaya başladık. Bu süreci çok güzel ilerletiyoruz. Pek bir taktiğimiz yok, neysek o.

BOWLİNG OYNAMAYI SEVİYORUM

? Sizi müzik kariyeriniz dışında da yakından tanımak isteriz. Boş zamanlarınızda neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Pandemi nedeniyle son 1 yıldır herkes gibi sosyal aktiviteler yapamadım. Fakat dışarıda yürüyüşler yapıyorum. Evde egzersiz yapıyorum. Bowling oynamayı seviyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum ve bu beni mutlu ediyor. Ama çoğunlukla günlerim müzik çalışarak geçiyor.

? Son çıkan şarkılardan "Keşke ben yapsaydım" dediğiniz ve çok beğendikleriniz var mı?

Çok beğendiğim şarkılar var ama hiç "keşke ben yapsaydım" demedim.