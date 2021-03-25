"Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar - Son Dakika

"Cennetten tapulu arsa" vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

25.03.2021 23:02

Adana'da 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz.

Adana'da 4 kişi, "Cennetten 500 dolara tapulu arsa satıyoruz. Bunu alırsanız daha sonra size para akacak" diyerek eşiyle parkta gezen kadını dolandırmaya kalkıştı.

Adana'da emekli kanser hastalığıyla mücadele eden Nergiz Kurçe (75) bir süre önce kendi gibi emekli olan eşiyle Atatürk Parkına gezmeye gitti. Yaşlı kadın bu sırada yanına 2'si yabanca 4 kişinin yaklaştığını belirterek, "Biraz sohbet edebilir miyiz. dediler bende buyurun dedim. Cennetten 500 dolara arsa satıyoruz' dedi. 'Bu bize gelen bir ödül, bizim adreslerimiz var oraya toplantılara gelip 100 lirada bağış yapacaksınız' dedi. 'Daha sonra size devamlı para akacak devamında ise her konuda size yardımcı olacağız' dediler. 'Sizler aldığınız bu tapu karşılığını misli olarak daha fazlasını alacaksınız. Şimdi size broşür vereceğiz bunları da dağıtırsanız daha da fazlasını kazanırsınız' dediler. Bende onlara, bana bak siz yanlış kişiye çattınız dayak yemeden hemen gidin dedim ve gönderdim" diye konuştu.

Nergiz Kurçe, daha sonra aynı kişileri metro çıkışında yine gördüğünü en az 4 kişiden para aldıklarını ifade ederek, "Beni fark edince oradan ayrıldılar. Bunlar milleti dolandırıyor. Ancak ben polise gidip şikayetçi olmadım. Keşke olsaydım şimdi aklıma geldi. Vatandaşı cennetten tapulu arsa vereceğiz diye dolandırıyorlar" dedi. - ADANA

Cennetten tapulu arsa vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar
Cennetten tapulu arsa vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar

Kanser, Emekli, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Cennetten tapulu arsa' vaadiyle dolandırmaya kalkıştılar - Son Dakika


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