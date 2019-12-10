İnegöl Belediyesinin 2017 yılı Aralık ayında hizmete açtığı Cenon Parkı, vandalizmin kurbanı oldu. 180 bin liraya mal olan park, kendini bilmez kişi veya kişilerce tahrip edilerek 2 yılda kullanılamaz hale geldi.



İnegöl'ü modern bir görünüme kavuşturmak ve şehir içinde hem çocukların konforlu ve huzurlu bir şekilde eğlenip oyunlar oynayabileceği hem de vatandaşların oturup huzur dolu dakikalar geçirebileceği alanlar oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesinin ortaya çıkardığı değerler, vandalların kurbanı olmaya devam ediyor. Daha önce defalarca yapılan uyarılara rağmen vatandaşın ödediği vergilerle yapılan sosyal donatı alanları, kendini bilmez kişi veya kişilerce tahrip ediliyor.



2 yılda kullanılamaz hale geldi



Onlarca örneği bulunan vandalizm kurbanı alanlara son olarak İnegöl Belediyesinin 2017 yılı Aralık ayında hizmete açtığı Cenon Parkı eklendi. 2 yılda kullanılamayacak hale gelen parkın son hali, görenlerin içini acıttı. Mahmudiye Mahallesi'nde 2 bin metrekare alan üzerinde projelendirilerek hayata geçirilen ve bölge halkının kullanımına sunulan alanda; çocuk oyun alanı, fitness alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme bankları bulunuyordu. Park, açıldığı günden itibaren bölge çocuklarının da akınına uğramıştı.



Başkan Taban çağrıda bulunmuştu



Parkın hizmete girmesinin ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara çağrıda bulunarak 180 bin TL'ye mal olan parkın korunup kollanmasını rica etmişti. Taban, "Burayı biz yaptık, sizler yaşatacaksınız, koruyacaksınız. Mahalle sakinlerimizin bu hizmete sahip çıkacaklarını biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Çöp kovaları ve banklar yakılarak tahrip edildi



Parkın hizmete girmesinin ardından geçen 2 yıllık sürede, Cenon Parkı'nın geldiği son nokta görenlerin içini acıttı. Vandalizmin kurbanı olan parkta kauçuk zeminlerin, çöp kovalarının ve bankların yakılarak tahrip edildiği, bazı çöp kovalarının da yerlerinden söküldüğü görüldü. Parkta oyun alanları büyük zarar görürken, yaşanan vandalizm olayı kendini bilmez kişilerin duyarsızlığını da gözler önüne serdi. Yakılan ateşlerle çocuk oyun gruplarının da zarar gördüğü tespit edildi. - BURSA