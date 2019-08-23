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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: YPG/PKK, Suriye'de siperlerini yıkıyor

28 dakika önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Suriye'de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı siperlerini yıktığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: YPG/PKK, Suriye'de siperlerini yıkıyor, System.String[]

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından Suriye'de "SDG" ismini kullanan YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı siperlerini yıktığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SDG, 22 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da SDG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan fotoğraflarda siper ve tünellerin iş makineleriyle kapatıldığı görülüyor. İşlemler sırasında iş makinelerine ABD askerlerinin de eşlik ettiği görülüyor.

ÇOK SAYIDA SIĞINAK VE TÜNEL İNŞA ETMİŞLERDİ

Açıklamada, siperlerin yıkıldığı bölgenin neresi olduğu ve örgütün kaç siperini kaldırdığı konusunda bilgi verilmedi.

YPG/PKK'nın Türkiye sınırında çok sayıda sığınak ve tünel inşa ettiği biliniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile dün telefonda görüşmüştü. Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurgulamıştı. Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kalmıştı. Görüşmede, planlamanın sonraki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

James Mattis, Hulusi Akar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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