CENTCOM'dan Münbiç açıklaması
1 saat önce
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı.
ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, " Münbiç
'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:00
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