Son Dakika Haberleri: CENTCOM'dan Münbiç açıklaması

CENTCOM'dan Münbiç açıklaması

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, "Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı.

CENTCOM'dan Münbiç açıklaması, System.String[]
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, " Münbiç'te 16 Ocak 2019'da yerel bir toplantı yaparken 2 ABD askeri, bir Savunma Bakanlığı sivil personeli ve bir sözleşmeli personel öldü, 3 asker yaralandı." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:00 

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Ekonomi
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