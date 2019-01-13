Centcom, Fransız Savaş Uçaklarının Deaş'a Operasyon Yaptığını Açıkladı
1 saat önce
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Fransız savaş uçaklarının Suriye'nin Hajin bölgesinde DEAŞ'a karşı operasyonda bulunduğunu bildirdi.
ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Fransız savaş uçaklarının Suriye
'nin Hajin bölgesinde DEAŞ'a karşı operasyonda bulunduğunu bildirdi.
CENTCOM, Fransız Savunma Bakanlığı'na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık
'ta Suriye'de Hajin bölgesinin DEAŞ'tan alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti. Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak DEAŞ'ın askeri üsse çevirdiği binanın imha edildiği, ayrıca Fransız savaş uçaklarının düşman hatlarını bombaladığı ve hedefleri yok ettiği belirtildi. Haftada 20 hava operasyonu yaptığı açıklanan Fransız savaş uçaklarının, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdüreceği kaydedildi. - Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:05 Kaynak: DHA
Yüksekova'da Çobanlık Yapan Genç, Kardan F-35 Savaş Uçağı Yaptı
İstanbul'da Feci Kaza! Cadde Savaş Alanına Döndü
Hurdacıda Kesilen Tanktan Yayılan Koku Mahalleliyi Sokağa Döktü
İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!