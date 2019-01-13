Son Dakika Haberleri: Centcom, Fransız Savaş Uçaklarının Deaş'a Operasyon Yaptığını Açıkladı

Centcom, Fransız Savaş Uçaklarının Deaş'a Operasyon Yaptığını Açıkladı

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Fransız savaş uçaklarının Suriye'nin Hajin bölgesinde DEAŞ'a karşı operasyonda bulunduğunu bildirdi.

Centcom, Fransız Savaş Uçaklarının Deaş'a Operasyon Yaptığını Açıkladı, System.String[]
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Fransız savaş uçaklarının Suriye'nin Hajin bölgesinde DEAŞ'a karşı operasyonda bulunduğunu bildirdi.

CENTCOM, Fransız Savunma Bakanlığı'na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık'ta Suriye'de Hajin bölgesinin DEAŞ'tan alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti. Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak DEAŞ'ın askeri üsse çevirdiği binanın imha edildiği, ayrıca Fransız savaş uçaklarının düşman hatlarını bombaladığı ve hedefleri yok ettiği belirtildi. Haftada 20 hava operasyonu yaptığı açıklanan Fransız savaş uçaklarının, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdüreceği kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:05 Kaynak: DHA

Suriye, Güncel
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