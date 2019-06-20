Son Dakika Haberleri: CENTCOM İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı
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CENTCOM İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğü doğrulandı.

CENTCOM İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü doğruladı, System.String[]
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğü doğrulandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:08 
Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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