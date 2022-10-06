CENTCOM Kamışlı'da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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CENTCOM Kamışlı'da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı

06.10.2022 22:50
CENTCOM Kamışlı'da kara operasyonu ile DEAŞ elebaşlarından birini öldürdüğünü açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri'yi öldürdüklerini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında düzenledikleri bir kara operasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın silah ve insan kaçakçılığından sorumlu elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri'yi öldürdüklerini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Dün gece, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri Suriye'nin kuzeydoğusunda Kamışlı yakınlarında DEAŞ operasyonlarına için silah ve insan kaçakçılığıyla destek sağlayan DEAŞ elebaşlarından Rakkan Vahid el-Şammri'yi hedef alan bir helikopter saldırısı düzenledi." denildi.

Açıklamada, saldırıda Şammri'nin öldürüldüğü kaydedilirken, bir DEAŞ mensubunun yaralandığı, iki kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon sırasında herhangi bir ABD askeri ya da ekipmanının zarar görmediği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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