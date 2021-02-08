CENTCOM Komutanı McKenzie, Arap-İsrail normalleşmesinin İran'a karşı "stratejik fırsat" olduğunu söyledi - Son Dakika

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki gerginliğin azalmasının, istikrara yönelik ortak tehdide (İran) karşı daha fazla sayıda ortağı bir araya getirmek için kendilerine stratejik bir fırsat sunduğunu söyledi.

CENTCOM Komutanı McKenzie, Orta Doğu Enstitüsünün "MEI-CENTCOM Yıllık Konferansında" konuştu.

Bölgedeki en büyük sorunun İran olduğunu belirten McKenzie, ABD'nin caydırıcılık konusunda Tahran'a karşı net bir duruş sergilediğini dile getirdi.

İsrail ile Arap ülkelerinin ilişkileri normalleştirme sürecinin İran ile mücadeleye bakan yönlerine değinen McKenzie, "Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki gerginliğin azalması, istikrara yönelik ortak tehdide (İran) karşı daha fazla sayıda ortağımızı bir araya getirmek için bize stratejik bir fırsat sundu." dedi.

İran'ın da önünde bölge istikrarını tehdit etmemek gibi bir seçenek olduğunu belirten McKenzie, "Açıkçası, birçok Arap ülkesi, seçeneklerini ölçüp tarttı ve İran'ın istikrarsızlık taktiklerine karşı İsrail ile yakınlaşmayı tercih etti." şeklinde konuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, 12 Haziran'da Washington'da İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Daha sonra ise Fas ve Sudan İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı daha önce ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığının görev bölgesinde bulunan İsrail'i 15 Ocak'ta CENTCOM görev bölgesine dahil etmişti.

- Hol Kampı uyarısı

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde silahlandırdığı SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın elinde 2 bini yabancı savaşçı olmak üzere 10 bin DEAŞ militanının olduğunu belirten McKenzie, DEAŞ'ın bu derme çatma yerlerde "kendi kendini yönettiğini" söyledi.

Asıl kaygısının Irak ve Suriye içindeki mülteci kampları olduğunu ifade eden McKenzie, "Halen El Hol (Suriye'nin kuzeydoğusu) kampında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 62 bin mülteci var ve durumları oldukça kötü. Burada kalanların yarısı 12 yaşının altında, üçte biri ise 5 yaşının altında. Kısa dönemde, bunlara yönelik Kovid-19 ve kolera salgını gibi insani kriz riski var. Uzun dönem riski ise bu nüfusun sistemli bir şekilde DEAŞ ideolojisine maruz kalmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ sorunun askeri bir çözümü olmadığını belirten McKenzie, Irak ve Suriye'deki mülteci sorununa acil çözüm bulunmadan DEAŞ'ı gerçek manada yenmenin mümkün olmayacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'a Yemen'de desteğin kesilmesi

ABD Başkan Joe Biden'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen operasyonlarına verilen desteğinin kesilmesi talimatına da değinen McKenzie, söz konusu koalisyona sınırlı bir destek verdiklerini ancak talimat üzerine bu desteği durdurduklarını belirti.

Son zamanlarda Suudi Arabistan topraklarına Yemen'den fırlatılan roketlerle yapılan saldırılara dikkat çeken McKenzie, "Suudi Arabistan'ın bu saldırılara karşı kendini savunmasına mümkün olduğu ölçüde istihbarat sağlayarak destek vereceğiz. Yapmayacağımız şey, onların Yemen'e yönelik devam eden saldırılarında onlara destek vermektir." dedi.