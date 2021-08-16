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CENTCOM Komutanı McKenzie, Taliban liderleriyle "tahliye operasyonuna karışmamaları" için yüz yüze görüşmüş - Son Dakika

CENTCOM Komutanı McKenzie, Taliban liderleriyle "tahliye operasyonuna karışmamaları" için yüz yüze görüşmüş

16.08.2021 18:16
CENTCOM Komutanı McKenzie, Taliban liderleriyle

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin, pazar günü Doha'da, Taliban liderleriyle "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Frank McKenzie'nin, pazar günü Doha'da, Taliban liderleriyle "ABD'nin tahliye operasyonuna karışmamaları" konusunda yüz yüze görüştüğü bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir ABD'li savunma yetkilisi, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin, Taliban liderleriyle doğrudan görüştüğüne ilişkin haberleri doğruladı.

Yetkili, Katar'ın başkenti Doha'da, pazar günü McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze bir görüşme yaptığını ve görüşmede, Taliban'dan "ABD'nin tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediğini açıkladı.

Yetkili ayrıca söz konusu tahliye sürecinin müdahalesiz bir şekilde gerçekleşebilmesi noktasında McKenzie'nin Taliban ile bir "çatışmasızlık mekanizması" konusunda uzlaşmaya vardığını belirtti.

McKenzie'nin, Taliban liderlerine "Amerikan askerlerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini" ilettiğini kaydeden yetkili, ABD'li Generalin, Kabil Havalimanı'nın korunacağını da dile getirdiğini söyledi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, CENTCOM Komutanı McKenzie'nin Taliban liderleriyle yüz yüze görüştüğü ve diğer ABD'li yetkililerin de Taliban'dan "tahliye operasyonuna müdahale etmemesini" istediği iddiaları yer almıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Taliban, Katar, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CENTCOM Komutanı McKenzie, Taliban liderleriyle 'tahliye operasyonuna karışmamaları' için yüz yüze görüşmüş - Son Dakika


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