Son Dakika Haberleri: CENTCOM Komutanı'ndan Suriye'den çekilme açıklaması

CENTCOM Komutanı'ndan Suriye'den çekilme açıklaması

48 dakika önce

CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, "(Suriye'deki) Menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız." açıklamasında bulundu.

CENTCOM Komutanı'ndan Suriye'den çekilme açıklaması, System.String[]
CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, "(Suriye'deki) Menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:05 

Suriye, Ekonomi
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