CENTCOM Komutanı'ndan Suriye'den çekilme açıklaması
48 dakika önce
CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, "(Suriye'deki) Menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız." açıklamasında bulundu.
CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, "(Suriye'deki) Menfaatlerimizi korumak ve sahadaki misyonumuzu devam ettirmek için belirli bir güç bırakacağız." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:05
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