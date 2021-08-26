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CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara... - Son Dakika

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara...

26.08.2021 22:31
CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie,

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz" dedi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz" dedi. - WASHINGTON

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, 'Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara... - Son Dakika


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