CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara...

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz" dedi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz" dedi. - WASHINGTON

3. Sayfa, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › 3. Sayfa › CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, 'Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara... - Son Dakika

Son Dakika

Enner Valencia, Helsinki maçında hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti! 12 yıl sonra bir ilki başardı

Sivasspor, deplasmanda Kopenhag'a 5-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalamadı

Helsinki maçında gol atan 18'lik Fatih Şanlıtürk, sevincini Vitor Pereira'yla paylaştı! O anlar taraftarları mest etti

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir günde 6 patlama: 60 ölü, 140 yaralı

Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı

Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu

Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu

Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi