Son Dakika Haberleri: Centcom Komutanı Votel'den Lübnan Ziyareti

Centcom Komutanı Votel'den Lübnan Ziyareti

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in, Lübnan'da iki günlük resmi temaslarda bulunduğu belirtildi.

Centcom Komutanı Votel'den Lübnan Ziyareti, System.String[]
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel'in, Lübnan'da iki günlük resmi temaslarda bulunduğu belirtildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, CENTCOM Komutanı General Votel, 21-22 Ocak tarihlerinde Lübnan'a yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edildi.

Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'yi de makamlarında ziyaret eden Votel, daha sonra Lübnan Ordu Komutanı General Joseph Avn ile bir araya geldi.

Temasları sırasında ABD yönetimin Lübnan ile işbirliğine bağlılığını dile getiren Votel, ülkenin tek meşru savunucusu Lübnan ordusuna da desteklerini teyit etti.

Votel, ayrıca Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Komutanı General Stefano Del Col ile bir görüşme yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Avn'ın, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan CENTCOM Komutanı General Votel'i kabul ettiği kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecavüz Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı ABD Başkan Adayı Olan Dünyaca Ünlü İş Adamı John McAfee, Ülkeyi Terk Etti

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 21:04:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Centcom Komutanı Votel'den Lübnan Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]