Centeno: Coronatahviller Euro Grubu için hala bir seçenek

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, bazı ülkelerin farklı arayışlar içinde olmalarına karşın, eurotahvillerin Covid-19 salgını krizini aşmak için hala kullanılabileceğine dikkat çekti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Centeno, Euro Grubu'nun önünde, Covid-19 salgınının yıkıcı etkilerine karşı nasıl bir tutum ve aksiyon alacaklarını kararlaştırmak için önlerinde yalnızca birkaç hafta kaldığı uyarısı yaptı.

Euro Grubu'nun Başkanı, aynı zamanda "coronatahvil" olarak da adlandırılan eurotahvillerin, Avrupa Birliği (AB) bütçesiyle ilişkilendirilmelerini sağlayacak bir seçenek de bulunduğuna işaret etti.

Euro Grubu maliye bakanları geçen hafta yaptıkları toplantıda, uzun tartışmaların ardından, ekonominin kapatıldığı bu dönemin ardından bir toparlanma kaynağının oluşturulması konusunda anlaştılar. Bu anlaşmanın ardından Almanya ve Avusturya, toparlanma fonunun tahvil yerine AB bütçesiyle finanse edilmesi gerektiğini savundular.