Son Dakika Haberleri: Çentiğin Babası Essential, Yeni Bir Ürün Tanıtacağını Twitter'dan Duyurdu
Son Dakika Teknoloji Haber

Çentiğin Babası Essential, Yeni Bir Ürün Tanıtacağını Twitter'dan Duyurdu

2 saat önce

Essential'ın kurucusu Andy Rubin, şirketin yeni bir ürün geliştirdiğini Twitter hesabından duyurdu.

Çentiğin Babası Essential, Yeni Bir Ürün Tanıtacağını Twitter'dan Duyurdu, System.String[]
Görünüşe göre çentikli telefonları hayatımıza sokan Essential, büyük bir şeyin peşinde. 9to5 Google, CEO Andy Rubin'in 9 aylık bir gönderiye verdiği cevapta Essential'ın yeni bir ürün piyasaya süreceğini söylediğini tespit etti.

"Teşekkürler. Bir duyuru yapacağız, sıkı durun."

Essential'ın ilk telefonu beklenen başarıyı sağlamamıştı. Şirket, Essential Phone'un çıkmasının bir yıl ardından ikinci telefonunun geliştirmesinin durduğunu duyurmuştu. İlk telefonundaki sorunlara rağmen Essential, yazılım güncellemelerini devamlı getirerek şirkete sadık ve tutkulu bir hayran kitlesi kazandı. 2018'de şirket, PH-1 cihazını Google'ın Pixel'i güncellediği gün ile aynı gün Android 9 Pie'a güncelledi.

Tabii bu yeni çıkacak ürünün kesinlikle bir telefon olduğuna işaret değil. Bloomberg'in geçtiğimiz sene yayınladığı bir habere göre Essential, ses komutlarına dayalı yapay zekâlı bir telefon geliştiriyor. Bilgilere göre cihaz, e-postalara ve mesajlara yapay zekâ sayesinde cevap verebilecek.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:07 
CEO, Andy Rubin, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei'den en iyi olma itirafı: Biraz daha zamana ihtiyacımız var Ata sopalı işkence yapan şahısa 773 lira ceza verildi Marmaris'de akılamaz görüntü! Çırılçıplak dolaştı İki Türk'ün kurduğu iyzico 960 milyon liraya PayU'ya satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çentiğin Babası Essential, Yeni Bir Ürün Tanıtacağını Twitter'dan Duyurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]