Centilmenlik ruhunu ön plana çıkarmak için 18 takım formasıyla türkü söylediler

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, centilmenlik ruhunu ön plana çıkarmak için 18 futbol takımının formasıyla türkü söyleyip klip çekti.

Üniversitenin İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünce, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında "Fairplay İçin Çal" projesi hayata geçirildi.

Gazetecilik Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şule Yüksel Özmen'in önderliğinde düzenlenen projede, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'ndaki 18 takımın formalarını giyen öğrenciler, "Kalenin Bedenleri" türküsüne çektikleri klipte, sporda dostluk ve kardeşliği vurguladı.

Projeye Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı da destek verirken, türkünün çekimlerinin tamamlanmasında 21 öğrenci yer aldı.

Çeşitli enstrümanları çalan öğrenciler, klipte Trabzon Üniversitesi ve kampüsü, Akçaabat ilçe sahili ile Ayasofya Müzesi gibi farklı mekanları kullandı. Klipte, Trabzon'u anlatabilmek için balık tutan vatandaş, Medical Park Stadyumu ile Karadeniz'de sandalıyla ilerleyen balıkçı unsurlarına da yer verildi.

Öğrencilerin solo ve koro halinde seslendirdiği türkünün klibi 2 dakikadan oluşuyor.

"Birlik ve beraberlik örneği sergiledik"

Doç. Dr. Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları projeyle, spor şehri Trabzon'dan Süper Lig'in 2. yarısında takımlara destek verip, taraftarlarına başarı dileklerini ilettiklerini söyledi.

Genç iletişimcilerin farkındalık oluşturmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını anlatan Özmen, şöyle konuştu:

"Projenin üzerinde 3 ay çalışarak, klibimizi kamuoyunun takdirine sunduk. Çok güzel dönüşler aldık. İletişim Başkanlığının 'Sporda Şiddetsiz İletişim' projesiyle 'Rakibine Jest Yap' kampanyasına destek vermiş olduk. Öğrencilerimizin, takımların formalarını giymeleri konusunda tereddütlerimiz vardı ancak çok enteresandır, hiç böyle bir sorunla karşılaşmadık. Herkes çok duyarlı davrandı. Klipte bütün takımlar var ama her öğrencim desteklediği takımın formasını giyemedi. Kendi istekleriyle farklı takımların formalarını giydiler. Böylelikle Trabzon Üniversitesinde eğitim alan öğrencilerimiz fair play ruhuyla hareket ederek, birlik ve beraberliğin örneğini sergiledi."

Özmen, çekimler öncesi futbol kulüpleri ve bazı futbolcularla iletişime geçip forma temini konusunda yardım istediklerini anlatarak, "Ancak dönüş yapan çok az kulüp oldu. Üniversiteye Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerimin desteğiyle formaları temin ettik. Trabzon'un farklı kesimlerinde çekilen klibimizde şehrimizin tanıtımına da önem gösterdik. Ayrıca öğrencilerimle, futbolcularımızdan destek alabilirsek, yeni bir şarkıda onlarla klip çekmek için kamera karşısına geçmek isteriz." dedi.

- "Amaç sporda barışı ve sevgiyi anlatmak"

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü öğretim görevlisi Özgün Arda Nural da çekimlerin 3 hafta sürdüğünü, klibin montajının da bir haftada tamamlandığını dile getirdi.

Gazetecilik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Oğuzcan Yılmaz ise klibin çekimlerinin tamamlanmasından ardından montaj kısmında projeye destek verdiğini söyledi.

Aynı bölümden öğrenci Meryem Kandemir, "Amacımız fair play ruhunu yansıtmaktı. Bursalıyım ama Trabzonspor'u destekliyorum. Ama klipte Yeni Malatyaspor'un formasını giydim. Türkiye'de kadınların sayılarının futbolda artmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Müzik Bölümü öğrencisi Kürşat Aybeyk Uğur da klipte oynarken arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini, amaçlarının sporda barışı ve sevgiyi anlatmak olduğunu kaydetti.