Central Park'taki Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun konuşması NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta bulunan ve ücretsiz "Shakespeare in the Park" prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan Delacorte Tiyatrosu bu yaz yeniden açılıyor. Tiyatroya gelen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, burada bir konuşma yaptı.