Century 21 Troy Gayrimenkul, KKTC Ciro Türkiye Birinciliğini İzmir'deki Master Day'de Taçlandırdı

Master Türk çatısı altında faaliyet gösteren üç güçlü gayrimenkul markası Century 21, ERA ve Coldwell Banker'ın en başarılı ofislerini bir araya getiren Master Day etkinliğinin ilki İzmir'de düzenlendi. Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, yılın öne çıkan performansları ödüllerle taçlandırıldı.

Etkinliğin en dikkat çeken ödüllerinden biri, KKTC Ciro Türkiye Birinciliği oldu. Bu prestijli ödülün sahibi ise, sektördeki yenilikçi bakış açısı ve yüksek müşteri memnuniyeti ile tanınan Century 21 Troy Gayrimenkul oldu.

Başarının Arkasında Disiplinli Çalışma ve Vizyoner Yaklaşım Var

Törende konuşan Century 21 Troy Gayrimenkul Broker'ı Baran Özbek, elde edilen başarının yalnızca rakamsal bir sonuç olmadığını vurguladı:

"Bu ödül, bizim için sadece 2025 yılı ikinci çeyreğinde elde edilmiş bir başarı değil, aynı zamanda geleceğe dair güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Ekibimizin disiplinli çalışması, sektörel bilgi birikimi ve vizyoner yaklaşımı bu önemli başarıyı mümkün kıldı. Başarıyı destekleyen en önemli unsurlardan biri ise dijital stratejileri etkin kullanmak ve kişisel markalaşmaya önem vermek. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızı her geçen gün geliştirerek hem bölgemizde hem de Türkiye genelinde güçlü bir konumda olmayı hedefliyoruz."

Troy Gayrimenkul'den Yeni Hedefler

KKTC Ciro Türkiye Birinciliği ödülü ile sektördeki konumunu daha da güçlendiren Century 21 Troy Gayrimenkul, önümüzdeki dönemde hem Türkiye içinde hem de uluslararası arenada büyüme hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Ekip, müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışını yeni projeler ve genişleyen portföylerle pekiştirmeyi planlıyor.

Master Day, sektörün önde gelen ofislerini bir araya getirerek, başarıları ödüllendirmeye ve gayrimenkul dünyasında sürdürülebilir büyümenin önünü açmaya devam edecek.