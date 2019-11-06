Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, "2019 hepimiz için, önemli ve belirsizliklerle başlayan bir yıldı ama 2019'da iki rakamlı büyümeleri hedeflemiştik. İlk 9 aylık sonuçlara baktığımız zaman, bu rakamları yıl sonunda rahatlıkla yakalayacağız." dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club toplantılarının sonuncusu "CEO Agenda 2020" başlığı ile düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen panelde konuşan Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, 2018 yılını 54 milyar TL ciro, 628 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarına işaret ederek, 2019 yılına da bu kombinasyonda iki haneli büyümeleri hedefleyerek başladıklarını anımsattı.

Atıştırmalık sektöründe Türkiye'deki büyümelerin devam ettiğini bildiren Tütüncü, ilk 9 ayda şirket bütçelerini tutturduklarını, bu sonuçlara göre de yıl sonunda 2019 hedeflerini rahatlıkla tutturacaklarını bildirdi.

Tütüncü, holding olarak 2019 yılı cirosunda yaklaşık yüzde 30, FAVÖK'te yüzde 40 büyüme hedeflediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2018 ve sonrası yıllarda CEO'ların mali tablolara bakış açısı ve odaklandığı rakamlar oldukça değişti. Biz de 2019'u pozitif nakit akışını önemseyerek geçirdik. Atıştırmalık sektöründe Türkiye'de tartışmasız lideriz, yurt dışı operasyonlarımızın da atıştırmalık işimize katkısı her geçen yıl artarak devam ediyor. 2019 yılı üçüncü çeyrek sonucunda, atıştırmalık işimizde yaklaşık yüzde 32 büyüme, yüzde 16'nın üzerinde EBITDA elde ettik.

Holding olarak odağımıza atıştırmalık ve perakendeyi koyduk. Atıştırmalık işimiz, global ve yerel markalara sahip, dünya çapında büyüme potansiyeline sahip. Türkiye'de de bu alanda ciddi bir geçmişimiz var. İsrafsız şirket ve verimli şirket kavramlarıyla Türkiyeyi üretim ve Ar-Ge üssü haline getirdik. Türkiye'den tüm dünyaya ihracat yaparak, üretimde de Ar-Ge ve yeni teknolojilerden faydalanıyoruz."

"ŞOK'un 9 aylık verilerinde, cironun daha da yükseldiğini göreceğiz"

Perakendenin kendileri için önemine dikkati çeken Tütüncü, bugün öğleden sonra 9 aylık verileri KAP'a bildirilecek olan ŞOK'un ilk 6 aylık verilerinde, 6-7 milyar ciroya ulaştığını, açıklanacak 9 aylık rakamlarda bunun daha da yükseldiğinin görüleceğini bildirdi.

Yıldız Holding'in keşenkere işi de olduğunu aktaran Tütüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işimizde yaklaşık 170 tane mağazamız var ama keşenkere işimizde de 2019 yılı içinde ciddi bir büyüme gösteren SEÇ marketler adı altında franchising işimiz var. 2019 yılında bu işimizin de öngördüğümüzden daha fazla büyüdüğünü görüyoruz. Godiva'da 2007'den bu yana işlerimizi iki kattan fazla geliştirdik.

Godiva'nın 4 ülkede Avusturalya, Yeni Zelenda, Güney Kore ve Japonya'daki haklarını ve Belçika'daki fabrikasını 1,3 milyar dolara sattık. Bu satıştan elde ettiğimiz kaynağımızla, daha sağlıklı bir nakit akışına sahip olduğumuz gibi, 2020 yılı içinde yapacağımız yatırımlar için de bizim için ciddi bir kaynak yaratmaya başlayacak. 2019 hepimiz için, önemli ve belirsizliklerle başlayan bir yıldı ama 2019'da iki rakamlı büyümeleri hedeflemiştik. İlk 9 aylık sonuçlara baktığımız zaman, bu rakamları yıl sonunda rahatlıkla yakalayacağız, yılı bütçelerimizin paralelinde tamamlayacağız."

"2020, 2019'a göre daha stabil geçecek"

Mehmet Tütüncü, 2019'un ikinci yarısından sonra, döviz, faiz ve enflasyonda görülen gelişmelere göre, 2020'nin 2019'a göre daha stabil geçeceğini söyledi.

Bunun da, pazar koşullarını daha olumlu hale getireceğini belirten Tütüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 2020'de de, güçlü büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Bütçelerimizde de ciddi büyümeleri görüyoruz. 2020'de daha çok holding olarak organik büyümeye odaklanıyoruz, ana işlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim ve Ar-Ge üssümüz, buna devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada güçlü büyümeyi hedefliyoruz."

"2019'da yüzde 82 ihracat hedefi verdik, bunu da eylül sonuna kadar tutturduk"

Kibar Holding CEO Haluk Kayabaşı, muhtelif sektörlerde üretim yapan geniş bir grup olduklarını belirterek, otomotiv hariç yıllardır ortalama yüzde 60 ihracat yüzde 40 iç piyasaya odaklı çalıştıklarını söyledi.

Kayabaşı, geçen seneyi aylık ve çeyrek bazında yönettiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Yüzde 40, iç piyasaya verdiğimiz ürünlerin tamamını iç piyasaya veremez hale gelince, dışarıdaki ihraç pazarlarımıza yönlenerek, hem geleneksel pazarlardaki pazar payımızı artırdık, hem de içinde bulunmadığımız Doğu Avrupa, ABD, Afrika gibi pazarlara yönlenerek, oralara satışlar yaptık. 2018 bütçelerimizi bütün şirketlerimizde tutturduk, biraz da üzerine çıktık. 2019'u biraz daha huzurlu geçirdik. 2019'da yüzde 82 ihracat hedefi verdik, bunu da eylül sonuna kadar tutturduk.

Batı Avrupa pazarımızı koruduk, biraz da büyüdük, ABD pazarında oldukça büyüdük, Doğu Avrupa pazarlarında büyümeye başladık. 30 senedir Doğu Avrupa ülkelerine, ürün satarız, daha aşağı inmemiştik, oralarda da pazar payı edinmeye başladık. 9'uncu ay sonu finansallarımızda bütçelediğimiz rakamlara ulaştık, sene sonunu da bu seviyelerde kapatacağımızı düşünüyorum."

"ABD'ye yatırım kararı aldık, yer bakıyoruz"

Senenin ikinci senesini oldukça iyi geçirdiklerini, önümüzdeki senenin daha da iyi olacağını bildiren Kayabaşı, Grup olarak 2020'de de dijitalleşme, verimlilik ve sürdürülebilir başlığı altındaki konulara yatırım yapacaklarını söyledi.

Kayabaşı, yurt dışında da Assan Alüminyum'un ABD'deki şirketinin 3 yıldır büyük bir pazar payı elde ettiğini, orada bir yatırım yapıp pazarı orada besleme kararı aldıklarını, şu an yer baktıklarını, önümüzdeki yıl yatırıma başlayacaklarını bildirdi.

Haluk Kayabaşı, "Assan Hanil diye bir şirketimiz var, muhtelif markalara koltuk dahil çok sayıda parça üretiyor. Onun için, Avrupa'da bir satın alma yapacağız, önümüzdeki yılın ilk yarısında bitireceğiz diye tahmin ediyorum. TSI diye uçak koltuğu şirketimiz var, THY ile yüzde 50 ortağız. Ona, Almanya'da bir şirket satın almak üzere görüşmelere başladık, onu da önümüzdeki yıl ilk çeyrekte bitirmiş olacağız." bilgilerini verdi.

Yatırımlara devam edeceklerini bildiren Kayabaşı, Türkiye'de 2019 sonunda koydukları yüzde 3 büyüme hedefi koyduklarını, bu yüzde 3'ü yakaladıklarını dile getirdi.

Kayabaşı, "2020'de de benzeri bir hedef koyuyoruz. Türkiye'nin büyümesi konusunda da iyimseriz." dedi.