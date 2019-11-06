Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, "Kötü günleri geride bıraktık, umutluyuz. İç piyasa toparlanmaya başladı, hızlı düşer hızlı toparlanır. 2020'nin Haziran'ından sonra toparlanma daha da hızlanır, şu an burnunu yukarı dikti." dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen CEO Club toplantılarının sonuncusu "CEO Agenda 2020" başlığı ile düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen panelde konuşan Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, 2018'de 1 milyar 50 milyon dolarlık EBITDA yaptıklarını anımsatarak, her sene Türkiye büyümesinin üzerine 10 puan büyüme hedefi koyduklarını bildirdi.

"Geçen sene bu zamanlarda kuvvetli bir sis vardı, nakit akışı en önemli olaydı." diyen Yüngül, şu bilgileri verdi:

"Yanıldığımız taraflar oldu, 2019 ile ilgili kurlarda yanıldık. İç piyasada yüzde 10-15 düşeriz diye düşünüyorduk, özellikle Vestel'in ve tekstilin iç pazar satışlarında yüzde 25-30'lar düştü. İhracata saldırdık, bu açığı fazlasıyla kapattık. 2019'da ihracatta zorlaştı, 2019 her şeyiyle zor geçti. Dün ekim ayı sonuçlarını aldık, EBITDA açısından çok kötü değil ama finansman maliyetleri ciddi miktarda arttı.

Şirket olarak mevcut hayatı devam ettirecek yatırımlar dışında fazla bir şey yapmadık, erteledik. Enerjide de biten projeler dışında yeni projelere başlamadık Türkiye'de. Herkes gibi ihracatı Avrupa'ya doğru yönelttik. Dünyada da karışıklık var. Bütün bunlar birleşince ihracat baştan birden bire artmıyor ama geldiğimiz noktada ihracatı artırdık. Geçen seneye göre daha uzun mesafeleri görüp ona göre yatırımlarımızı planlamaya başladık."

Sektörlere bakıldığında, Vestel'in büyümesini devam ettirdiğini bildiren Yüngül, Türkiye'de Enerji Dağıtım Bölgeleri dışında fazla bir şey yapmadıklarını ama yurt dışında yatırımlara devam ettiklerini aktardı.

"Tekstil de iç pazar, yüzde 30-35'ler seviyesinde düştü"

Yüngül, tekstil de iç pazarın yüzde 30-35'ler seviyesinde düştüğünü anımsatarak, bunu da Avrupa ve ABD pazarlarıyla kapattıklarını anlattı.

Bunun dışında bir maden yatırımları olduğuna işaret eden Yüngül, "Revizyona girdik, fiyatlar düşmüştü şimdi yeniden fiyatlar düzene girdi. Hatta tekrar orada yatırım yapmayı planlıyoruz. Gayrimenkul tarafında sis devam ediyor, orada sis pek kalkacak gibi gözükmüyor. 2019-2020 bütçelerimizi yapıyoruz, geçen seneye göre daha iyi." ifadelerini kullandı.

"Suriye konusunun, Haziran'dan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum"

Hedeflerin tutturulması için Avrupa'nın önemine işaret eden Yüngül, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin yaptırımları çıkaracağına inanmıyorum." diyen Yüngül, şunları söyledi:

"Hatta tam tersine ticari ilişkiler daha iyi olacak. Grup olarak ABD pazarına çok önem veriyoruz, orada daha fazla nasıl olacağımızı planladık ve ona göre yapılanıyoruz. Suriye işi çok önemli, bu konunun da hazirandan sonra daha iyi olacağını, dolayısıyla Orta Doğu'nun Türkiye büyümesi ile ilgili iyi bir potansiyel olacağını düşünüyorum.

Dünyada para bir yerlere gidecek, 2020'de 2019'dan daha fazla ortaklık çalışmaları için firmalar gelecek, buradan da Türkiye büyümesine fayda sağlanacağını düşünüyorum. Türkiye'de 3'ün, 4'ün üzerinde bir büyüme olacak."

"Türkiye'de kapasite artırıcı yatırımlar planlıyoruz"

Yüngül, Grup olarak Vestel'de, bisiklet ve motosikletle ilgili batarya paketleme işine ağırlık verdiklerini, Türkiye'de kapasite artırıcı yatırımlar planladıklarını söyledi.

Enerjide Türkiye'de dağıtım bölgeleri dışında şu an planladıkları bir şey olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Madencilik yatırımında özellikle nikel sulfat, kobalt sulfat yatırımına başlıyoruz. Bunun finansmanını da yaptık, aşağı yukarı bu yatırımlara yönelik 150 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Kapasiteyi artırmak için de 400 milyon dolarlık yatırımı planladık, bunları da yapacağız.

Temkinliyiz, ama sanayide olduğunuz zaman pedal çevirmediğinizde geri kalırsınız. Kötü günleri geride bıraktık, umutluyuz. İç piyasa toparlanmaya başladı, hızlı düşer hızlı toparlanır. 2020'nin haziranından sonra toparlanma daha da hızlanır, şu an burnunu yukarı dikti."