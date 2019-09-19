Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, "Araştırmalara göre, yönetim kurullarında ve diğer üst düzey rollerde kadın temsiliyetini artıran şirketler, daha iyi iş sonuçları ve performans elde ediyor. Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli. Bu vesileyle, ödül alan kadın CEO'larımızı tebrik ederim." dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club toplantıları kapsamında "CEO Club 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, kadın istihdamının artırılmasının önemine dikkati çekti.

Cinsiyet eşitliğinin, ekonomik ve sosyal gelişim için hayati önemde olduğuna işaret eden Deegan, şunları kaydetti:

"Araştırmalara göre, yönetim kurullarında ve diğer üst düzey rollerde kadın temsiliyetini artıran şirketler, daha iyi iş sonuçları ve performans elde ediyor. Kadınlar, yarının iş dünyasında daha büyük roller üstlenmeli. Bu vesileyle, ödül alan kadın CEO'larımızı tebrik ederim. Vodafone Türkiye olarak, ekonomik ve sosyal hayatta cinsiyet eşitliğini teşvik ediyoruz. Kadın çalışan oranımız, yüzde 42 ile sektörümüzün iki katı. Orta ve üst düzey pozisyonlardaki kadın çalışan oranımız yüzde 37. Bu oranı da yüzde 40'ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu yönde pek çok adım da attık. ReConnect programımız ile kadınları iş hayatına geri kazandırıyoruz. Esnek çalışma saatlerimizle kadın çalışanların hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojide Kadın ve Teknolojide Satış programlarımızla, daha çok erkeklerin çalıştığı bu iki alanda kadınların da var olmasını hedefliyoruz. Ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı ile kadınların güçlenmesi için projeler yapıyoruz."

- "Kadınlar gönüllü olarak işten ayrılmıyor, ayrılmak zorunda kalıyor"

Zirve kapsamında Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde "İlham Veren Stratejiler: CEO'lar Anlatıyor" isimli panel yapıldı.

Tat Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Arzu Aslan Kesimer, bir araştırmaya göre, Türkiye'de kadınların işgücüne katılımının OECD seviyesine çıkarıldığında ülkedeki milli gelirin yüzde 20 artacağını gösterdiğini söyledi.

Erkeklerden de HeforShe desteği beklediklerini belirten Kesimer, bir araştırmada iş ve siyaset dünyasında kadının neden olmadığı erkeklere sorulduğunda "onlar gönüllü olarak bırakıp gidiyorlar" dediğini, bunun da kadına yüklenen sorumluluklardan kaynaklandığını dile getirdi.

- "Reklam verirken senaryolara dikkat edilmeli""

Kesimer, görevlerin eşit paylaşmak için var olduğunu anlatarak, "Kadınlar gönüllü olarak işten ayrılmıyor, ayrılmak zorunda kalıyor." dedi.

Toplantıya katılanların çoğunun reklam veren olduğuna işaret eden Kesimer, reklam verirken senaryolara dikkat edilmesini tavsiye etti.

GE Türkiye Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ise hayatın kadınlar için adil ve kolay olmadığını vurgulayarak, şirketlerin yaptığı çabaların da bazen yetemediğini dile getirdi.

"İsterseniz isimsiz CV yapın illaki mülakat süreci var" diyen Özsoy, mülakat yapan insanların zihniyeti değişmedikçe adaletli istihdamın sağlanmasının zor olacağını söyledi.

Özsoy, mühendis kadın çalışanların desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek mühendis hedefine ulaşmak istediklerini bildirdi.

- "Cinsiyetsiz CV" uygulaması

Vakko CEO'su Jaklin Güner de "cinsiyetsiz CV" uygulamasına ilişkin soru üzerine, kendilerinin böyle bir uygulama yapmadıklarını ancak Vakko'da çalışanların yüzde 55'inin, yöneticilerin 49,7'sinin kadın olduğunu kaydetti.

Çalışma ortamının nasıl oluşturulduğuna da işaret eden Güner, başvuru formlarında cinsiyet ayrımı olsa da arka tarafta kadınların nasıl desteklendiğinin önemli olduğuna inandığını söyledi.

Sportive Genel Müdürü Zeynep Selgur da annelerin çocuklarını "akıllı evladım değil, çalışkan evladım" diye sevmesini önerdi.

Selgur, her kadının ve erkeğin oturduğu koltuğu doldurması ve işinde yetkin olması gerektiğini vurguladı.

Tempo İcra Kurulu Üyesi Işık Tazeler ise iş dünyasında farklılaşmanın önemine dikkati çekti.

- Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su belli oldu

Konuşmaların ardından şirketlerin 2018 cirolarına göre belirlenen Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su için ödül töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO arasında, ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay birinci, MV Holding CEO'su Ebru Dorman ikinci, Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO'su Özlem Fidancı üçüncü, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy dördüncü, Tat Gıda CEO'su Arzu Arslan Kesimer beşinci oldu.