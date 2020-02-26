TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'deki ihracatı olumlu yönde etkilediğini belirterek, " Asya'dan alım talepleri durduğu için Türkiye'ye gelen ekstra talepler olduğunu görüyoruz. Özellikle tekstil, otomotiv, yan sanayi ve kimyasalda Türkiye'yi ciddi fırsatların beklediğine inanıyorum." dedi.

Vodafone Business ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen CEO Club toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen "CEO Club Banka Dışı Finans Zirvesi"nde sektör öncüleri bir araya geldi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde yapılan "Alternatif Finansman Kaynakları ve Reel Sektör" başlıklı oturumda konuşan TEB Faktoring Genel Müdürü Baydar, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'deki ihracatı olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Baydar, "Asya'dan alım talepleri durduğu için Türkiye'ye gelen ekstra talepler olduğunu görüyoruz. Özellikle tekstil, otomotiv, yan sanayi ve kimyasalda Türkiye'yi ciddi fırsatların beklediğine inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin 1990 yılından bu yana faktoring kullandığını aktaran Baydar, Türkiye'nin Çin ve Tayvan ile birlikte dünyada en çok faktoring kullanan 3 ülkeden biri olduğunu vurguladı.

Faktoringin Avrupa'daki kullanımının çok yaygın olduğunu ifade eden Baydar, İngiltere, Fransa ve İtalya'da çok yaygın kullanıldığını anlattı.

"Bir diğer kolumuz da Türkiye Kalkınma Fonu"

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop da 2018 yılında değişen kanun ile kalkınma bankacılığına ilaveten yatırım bankacılığını da eklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Diğer kalkınma kuruluşlarında olan sadece borç finansmanı değil. Bunun yanında sermaye finansmanını da ilave ettik. Kalkınma kuruluşlarından orta ve uzun vadeli elde ettiğimiz krediyi reel sektöre aktarıyoruz. Buna devam edeceğiz. Yatırım bankacılığı tarafında da ekibimizi kurduk. Bir diğer kolumuz da Türkiye Kalkınma Fonu... Startup'ları desteklemek amacıyla Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında teknoloji inovasyon fonumuz var. Teknoloji İnovasyon Fonu ile özellikle mevcut fonlara ortaklık yaparak yatırımları finanse edeceğiz."

"Portföy yönetim sektörünün büyüklüğü 303 milyar TL'ye ulaştı"

AK Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı ise portföy yönetim sektörünün, 3 ana alan olan yatırım fonları, emeklilik fonları ve özel portföy yönetimi ile faaliyetlerini yürüttüğünü, 3 alanda sektörün toplam büyüklüğünün 303 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.

Ersarı, "Aslında bu oldukça önemli bir rakam. Hala gidilecek çok yolumuz olduğuna inanıyorum. Özellikle gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımız zaman bu büyüklükler hala yeterli düzeyde değil. 2019, portföy yönetim sektörü için çok güzel bir yıl oldu. Büyümenin lokomotifi de yatırım fonları oldu." şeklinde konuştu.