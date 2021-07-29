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CEO Club toplantısı - Son Dakika

CEO Club toplantısı

29.07.2021 13:55
CEO Club toplantısı, System.String[]

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türkiye'de nüfusun yüzde 44'ünün banka hesabı yok ve bu nüfusun da yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor.

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, "Türkiye'de nüfusun yüzde 44'ünün banka hesabı yok ve bu nüfusun da yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla, sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefi olan Türkiye için FinTech'ler büyük önem arz ediyor." dedi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit'te bu yıl, finans sektörünün son dönemde dijitalleşmeyle birlikte hangi yenilikleri hayata geçirdiği ve gelecekte hangi yeniliklerin olacağı konuları ele alındı.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, dijitalleşmenin her sektörde olduğu gibi finansal hizmetler sektöründe de hızla gerçekleştiğini belirterek, finteklerin de, finansal işlemleri çok daha hızlı, düşük maliyetli ve kullanımı kolay ara yüzlerle dijital kanallar üstünden sağlayarak fark yarattığını söyledi.

Bir diğer belirleyici özelliklerinin ise finansal hizmetleri, bankacılık sistemi dışında kalan ya da kısıtlı erişimi olan kesimlere ulaştırabilmeleri, yani finansı tabana yaymaları olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası verilerine göre, finansal hizmetlere erişimi olmayan 2,5 milyardan fazla insan var. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) araştırmasına göre ise Türkiye'de nüfusun yüzde 44'ünün banka hesabı yok ve bu nüfusun da yüzde 55'ini kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla, sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefi olan Türkiye için FinTech'ler büyük önem arz ediyor. Statista verilerine göre, Türkiye'de finansal hizmetler kullanıcılarının yaklaşık yarısı en az bir fintek hizmeti kullanıyor. Bu oran, Uzakdoğu ülkelerinde yüzde 75- 85 bandında iken, Avrupa'da ve Amerika'da ise yüzde 40-50 bandında.

Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı, dijitalleşmek isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar önemli mesafe kat ettik. Yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik."

Vodafone Holding'i oluşturan 4 ana dikeyden birinin de "Finansman ve Sigorta" olduğunun altını çizen Aksoy, bu dikey altında Vodafone E-Para ve Vodafone Sigorta şirketlerinin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Aksoy, sektörde yaygın olarak "FinTech"olarak bilinen alanı kendilerinin dijital teknolojiler alanındaki uzmanlıklarına dayanarak, "TechFin" adıyla sahiplendiklerine dikkati çekerek, bu çerçevede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Vodafone mobil ödeme 1 yılda kullanıcı sayısını 2 katına çıkardı"

Mobil ödemede 9 yıllık deneyime sahip bulunduklarının altını çizen Aksoy, son 9 yıldır da mobil ödeme pazarında faaliyet gösterdiklerinden bahsetti.

Aksoy, Eylül 2020'de Vodafone Pay ailesini geliştirdiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Vodafone Pay mobil uygulaması, Vodafone Pay Kart ve Vodafone Mobil Ödeme servisinden oluşan bu ürün ailesiyle, müşterilerimizin finansal işlemlerini basit, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan tanıyoruz. Müşterilerimiz, oyun içi satın alma, internet üzerinden ve mağaza içi alışveriş gibi günlük finansal işlemlerini tek tuşla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Vodafone Pay uygulaması, kısa sürede 500 bini aşkın indirme sayısına ulaştı.

Vodafone mobil ödeme 1 yılda kullanıcı sayısını 2 katına çıkardı, burada önümüzdeki dönemde yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Finansal teknolojilerin, dünyanın en çok ilgi çeken ve yatırım alan girişimcilik ve faaliyet alanlarından biri olacağı öngörülüyor. Bu alanda Türkiye'deki bankacılık ve finans sektörünün sağlam temelleri ve güçlü altyapısı ile küresel bir oyuncu olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Vodafone olarak biz de bu alanda büyümeye, iş ortaklarımızla birlikte müşterilerimizin bu alanda değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun ve çevik çözümler sunmaya devam edeceğiz."

"Yaptığımız işin hem toplumun hem bireylerin dönüşümü için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık"

Etkinlik kapsamında Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük moderatörlüğünde "Finansta Dijital Dönüşümün Anahtarı: Dijitalleşme ve FinTech Ekosistemi" paneli gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy paneldeki konuşmasında, salgın sürecinin dijitalleşmeye etkilerine değindi.

Salgının dijitalleşmenin önemli bir kez daha hatırlattığına dikkati çeken Aksoy, pandemi dijitalleşmeyi 7 yıl öne çektiğini hatırlattı. Salgın sürecinde çok yoğun trafik artışına rağmen kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Yaptığımız işin hem toplumun hem bireylerin dönüşümü için ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Bu da bize ayrı bir heyecan ve tutku verdi. Pandemi sürecinde, yoğun trafiğe rağmen kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Müşterilerimizin artan mobil ve sabit data kullanımı ihtiyacını karşılamak için kapasite artırımları yaptık. Saha ekiplerimiz tüm zorluklara rağmen operasyonlarımızın ve iletişimin devamlılığını sağladı. Alışkanlıklarımızın önemli bir bölümü dijitale taşındı, örneğin, online kullanım çok arttı. e-Devlet gibi kanalların kullanımı dijitalleşmeyi hızlandırdı. Bugün yaklaşık 54 milyon vatandaşımız e-Devlet üzerinden sunulan 5 bin 500 hizmetten yararlanıyor. 2019'da yaklaşık 1,1 milyar olan e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı 2020'de 2,3 milyarı aştı.

Pandemi döneminde evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla, müşterilerimizin pek çoğu ihtiyaçlarını online alışveriş siteleri üzerinden karşılamaya başladı. Bu durum, mobil ve sabit data kullanımını artırdı. Müşteri başı kullanımda iki kata varan artışlar görüyoruz. Bölgesel olarak baktığımızda data kullanımının en çok doğu illerinde arttığını gördük. Pandemi öncesi Vodafone'un yeni müşteri alımlarının yaklaşık yüzde 20'si dijitalden geliyordu. Pandemide, Nisan-Mayıs 2020 aylarında, bu oran yüzde 50'lere çıktı. Bugün geldiğimiz noktada da yaklaşık yüzde 30. Bu, önemli bir değişim."

"Zeka tabanlı kişisel asistanımız TOBi 10 bini aşkın evlenme teklifi aldı"

Yakın dönemde bankalarda da benzeri yapılan yüzde 100 dijital müşteri olma sürecini Kasım 2020'den beri müşterilerine sunduklarını dile getiren Aksoy, dijital servislere ilginin de arttığını aktardı.

Aksoy, Vodafone Yanımda uygulamasını kullanan müşteri sayısında yaklaşık yüzde 20'lik artış olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Vodafone Yanımda'nın kullanımında en çok artış Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşandı. Türkiye genelinde ise özellikle 40 yaş ve üzerinde kullanımın yoğun olarak arttığını gördük. Mobil bankacılık kullanımı yüzde 32 arttı. Yaş kırılımına baktığımızda, özellikle 55 yaş üzerinde mobil bankacılık kullanımı yüzde 50 ve üzerinde arttı. Vodafone Pay uygulamamızı kısa sürede 500 binden fazla kişi indirdi. Yapay Zeka tabanlı kişisel asistanımız TOBi, aylık 3 milyon tekil kullanıcıya ve toplam 5 milyonu aşkın sohbet sayısına ulaştı.

TOBi o kadar sevildi ki bugüne kadar 10 bini aşkın evlenme teklifi aldı. Pandemi, eğlence anlayışımızı da değiştirdi. Gaming uygulamalarında kullanım oranı yaklaşık yüzde 30 arttı. Müzik uygulamalarında kullanım 2 katından fazla arttı. Vodafone TV uygulamamızın aylık aktif kullanıcı sayısı, pandemi döneminde 10 kat arttı, izlenme süresi, pandemi öncesine kıyasla 2,5 katına çıktı. Tüm bunlara baktığımızda alışkanlıklardaki değişimin kalıcı olacağını düşünüyoruz."

"Türkiye'de bankasızlar sayısı raporlardaki kadar yüksek değil"

FinTech İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko, hızlı şekilde dijitalleşen günümüzde, "bankasızlar" olarak nitelendirilen, hala banka müşterisi olmayan kitleye, yeni nesil ödeme sistemlerinin etkilerini değerlendirdi.

Dünya genelinde raporlar hazırlanırken hep Türkiye'nin özel bir yeri bulunduğunu belirten Canko, şunları söyledi:

"Bankasızlar olarak tanımlanan kitlelere bakıldığında raporlarda Türkiye, hala yaklaşık 20 milyonun biraz üzerinde bir nüfusunun hala bankasız göründüğü bir ülke olarak çıkar. Öte yandan bununla doğru orantılı olmayacak bir şekilde ülkede birçok geniş bir bankacılık alanının olduğunu, internet penetrasyonun yüksek olduğunu, dünya üzerinde rekor sayılabilecek bir telekom erişimi olduğunu da söylemek lazım. Şimdi bunların olduğu bir ülkede bankasızların böyle çıkması her zaman ilgimi çekmiştir.

Çünkü bu konularda hep Türk insanının kendi yaratıcı çözümleri masaya gelir. Raporlara göre bakıldığında 20 milyon bankasız var deriz ama genelde bizlerin aile içerisinde bir kartı olan bir kişi, aile içerisinde kartlarıyla iş birliği yaparak kullanmaktadır veya aile reisinin bir hesabı varsa batıda olduğundan çok farklı olarak o hesap sadece aile reisinin değil, aynı zamanda tüm ailenin hesabı gibi kullanır. Dolayısıyla raporlarda böylesine yüksek rakamlar çıksa da aslına bakarsanız benim gözlemlerime göre Türkiye'de bankasızlar sayısı hiç de o kadar yüksek değil."

Türkiye'nin dünyadaki açıklanan raporlardan çok farklı olarak bankasızlar konusunda çok da fena bir yerde olmadığını dile getiren Canko, bütün bunlarla beraber bu rakamların sıfırlanmasının ülke ekonomisinin gelişimi, sektörlerin ilerlemesi ve inovasyonu açısından önemli olduğunu söyledi.

Canko, salgının çıktığından bu yana yaklaşık on sekiz aylık bir dönemin geride kaldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital karnemiz çok iyi çıktı. Türkiye hem kamu alanında hem sektörler alanında hem iş yerlerinin dijital hazırlıkları alanında önemli bir sınav verdi. Her şey pürüzsüz oldu ödemeler,'finans çok mu iyi aktı' diye gözlemlerime baktığım zaman ben şunu gördüm; biz aslında bütün altyapıları hazırlarken hep kurumlarımızın gözünden, sektörlerimizin gözünden hazırladık. Bu pandemi döneminde, bu yüksek dijitalleşme döneminde, dijitalleşmeye dair bugüne kadar yaptığımız her şeye bir de kullanıcı gözünden, finansal tüketici gözünden bakmamız, elden geçirmemiz gerektiği ortaya çıktı.

Dijitalleşmeyi sadece sektörler açısından, sadece kurumlar açısından değil kullanıcılar açısından da ele almamızın zamanı geliyor. Sözün özü; bunu yapmak içinde başta düzenleyicilerin üzerinde çok görev düşüyor. Çünkü bu aradaki sorunların geliştirilmesi hem finansal tüketiciyi rahatlatacak, hem finans sektöründe adil rekabeti mümkün kılacak, hem de FinTech girişimlerinin önünü açacak. Bunların hepsinden daha da önemlisi tüm ülke olarak biz yaptığımız tüm dijitalleşme yatırımlarından, yüzde 100 verim almak için önemli bir adım atmış olacağız."

Vodafone, Türkiye, Banka, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CEO Club toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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