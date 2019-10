Ceo'lar Pazarlama Türkiye Zirvesi'nde buluşuyor

24 Ekim'de Dedeman Otel Gayrettepe'de gerçekleşecek zirvede, pazarlama sektörünün en önemli isimleri bir araya gelecek. Zirvede markalar, tüketicilerin hayatlarına dokunan ve yaşamlarına değer katan marka hikayelerini aktaracak.

PAZARLAMA DEPARTMANI SATIŞ STRATEJİLERİNİ BELİRLER

Pazarlama departmanın satış stratejilerini belirlemede etkin bir rol oynadığına dikkat çeken Pazarlama Türkiye Kurucusu Ender Satıcı, "Pazarlama hiçbir zaman satıştan ayrı düşünülemez. Pazarlama stratejileri, satışta etkilidir ve birlikte hareket eder. Pazarlama satış sonrasında ürünün tanıtımı gibi konularda da çalışmalarına devam eder. Pazarlama aynı zamanda müşteri tercihlerinin tespit edilmesi veya ihtiyaç yaratılması konusunda, planlama ve bütçenin de yapılmasından sorumlu." diye konuştu.

SEKTÖR PROFESYONELLERİ ZİRVEDE

Zirve, Vestel CMO'su Tunç Berkman, Yemeksepeti Marketing Director'ü Barış Sönmez, PepsiCo Head of Digital Marketing and eCommerce Didem Namver, Insider CEO'su Hande Çilingir, VISA CMO'su Birim Gönülşen Özyürekli, Ipsos Türkiye CCO'su Yasemin Özen Gürelli, FutureBright Research - Founding Partneri Akan Abdula, Teknoloji Editörü (Moderatör) Cem Sümbül, Netcom Medya - Founding Partneri Zeynep Taptık Bilgen, Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Sahibinden - Vice President of Advertising Sales Banu Barbarosoğlu, Diverseffect - Head of Agency (Moderatör) Coşkun Yeşilbaş, Markam – Founder Güven Borça, Mosanta – Founder İlyas Teker, Vodafone Master of Ceremony Sevinç Satıroğlu gibi sektördeki profesyonel isimleri ağırlayacak.