Son Dakika Haberleri: Ceo'lar, Toçev Çocukları İçin Sahnede!

Ceo'lar, Toçev Çocukları İçin Sahnede!

1 saat önce

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunan TOÇEV'e destek için harekete geçti.

Ceo'lar, Toçev Çocukları İçin Sahnede!, System.String[]

Geliri TOÇEV'e bağışlanacak olan etkinlikte CEO'ların yanı sıra Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne alacak.

Ülkemizin en değerli şirketlerinin CEO'ları ile üst düzey yöneticilerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, kuruluşunun üzerinden geçen 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine destek olan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına büyük bir etkinlik düzenliyor. 28 Şubat 2019 Perşembe tarihinde İş Sanat'ta sahne alacak olan C-Majör İşten Sesler Korosu'nun yanı sıra birçok değerli sanatçının da konser vereceği, etkinliğin geliri TOÇEV'e bırakılacak. TOÇEV'in milyonlarca çocuğun eğitimine ve hayatına dokunduğu çeyrek yüzyılı son derece anlamlı bir şekilde kutlayan bu etkinlik, iş dünyasının sosyal sorumluluk anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:58 Kaynak: Bültenler

Fatih Erkoç, CEO, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak

Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 18:26:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceo'lar, Toçev Çocukları İçin Sahnede!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]