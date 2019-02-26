Ceo'lar, Toçev Çocukları İçin Sahnede!

Geliri TOÇEV'e bağışlanacak olan etkinlikte CEO'ların yanı sıra Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne alacak.

Ülkemizin en değerli şirketlerinin CEO'ları ile üst düzey yöneticilerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, kuruluşunun üzerinden geçen 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine destek olan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına büyük bir etkinlik düzenliyor. 28 Şubat 2019 Perşembe tarihinde İş Sanat'ta sahne alacak olan C-Majör İşten Sesler Korosu'nun yanı sıra birçok değerli sanatçının da konser vereceği, etkinliğin geliri TOÇEV'e bırakılacak. TOÇEV'in milyonlarca çocuğun eğitimine ve hayatına dokunduğu çeyrek yüzyılı son derece anlamlı bir şekilde kutlayan bu etkinlik, iş dünyasının sosyal sorumluluk anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçecek.