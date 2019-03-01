CEO’lar, TOÇEV çocukları için sahnede!
1 saat önce
İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, TOÇEV'e destek için harekete geçti.
İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, TOÇEV'e destek için harekete geçti. Geliri TOÇEV'e bağışlanacak olan etkinlikte CEO
'ların yanı sıra Fatih Erkoç
, Suzan Kardeş
, Altay
, Nebil Özgentürk
ve birçok değerli sanatçı da sahne alacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:10
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