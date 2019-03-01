Son Dakika Haberleri: CEO’lar, TOÇEV çocukları için sahnede!

CEO’lar, TOÇEV çocukları için sahnede!

1 saat önce

İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, TOÇEV'e destek için harekete geçti.

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İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, TOÇEV'e destek için harekete geçti. Geliri TOÇEV'e bağışlanacak olan etkinlikte CEO'ların yanı sıra Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahne alacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:10 

Ekonomi
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