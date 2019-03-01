Ceo'lar Toçev Çocukları İçin Söyledi

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunan TOÇEV'e (Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) destek için harekete geçti.

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunan TOÇEV'e (Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) destek için harekete geçti.



Vakıfbank, İşsanat, ISS, Develi gibi sponsorların destek olduğu geliri TOÇEV'e bağışlanan etkinlikte CEO'ların yanı sıra Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay, Nebil Özgentürk ve birçok değerli sanatçı da sahneye çıkarak sosyal bir sorumluluk projesine daha imza attı.



Şirket CEO'ları ile üst düzey yöneticilerinden oluşan C-Majör İşten Sesler Korosu, kuruluşunun üzerinden geçen 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine destek olan Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) yararına büyük bir etkinlik düzenledi.



İş Sanat'ta Perşembe günü sahne alan C-Majör İşten Sesler Korosu ve birçok değerli sanatçı konuklarına unutamayacakları bir konser verdi. Konserden elde edilen gelir 25 yıldır milyonlarca çocuğun eğitimine ve hayatına dokunan TOÇEV'e bağışlandı.



Sianji grubun yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Cmajor grubunun başkanı Recai Çakır, solo performansı ile geceye renk katarken TOÇEV Genel Müdürü Bade Takazoğlu'da sahne performansına eşlik etti. Çeyrek yüzyılı son derece anlamlı bir şekilde kutlayan bu etkinlik, iş dünyasının sosyal sorumluluk anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçti.



Aralarında DenizBank CEO'su Hakan Ateş, Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şen, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan gibi değerli iş insanlarının yanı sıra mizahçı ve yönetmen Gani Müjde, yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu Behzat Uygur gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin de yer aldığı koro 100 kişiden oluşuyor.



Konser çalışmalarını Şef Özlem Abacı eşliğinde yapan C-Majör İşten Sesler Korosu, sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği TOÇEV yararına etkinlikle altıncı konserine imza attı. Koro daha önceki konserlerini Dünya Engelliler Vakfı, İstanbul Down Sendromu Derneği, Çocuk Eğitim Derneği, Mehmetçik Vakfı yararına vermiş, "2019'a Merhaba" konserini ise aile arasında düzenlemişti. (Fotoğraflı) - İstanbul

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