Son Dakika Haberleri: CEO'ların 2019 yatırım gündeminde yapay zekâ var
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CEO'ların 2019 yatırım gündeminde yapay zekâ var

1 saat önce

EY'nin (Ernst & Young) Yapay Zekâ Araştırması'na göre; ABD'li CEO ve iş dünyası liderleri bu yıl yapay zekâya yatırım yapacak.

CEO'ların 2019 yatırım gündeminde yapay zekâ var, System.String[]

Ancak araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı Çin'i ABD'de yapay zekânın gelişimi karşısındaki en büyük engel olarak görüyor.

Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY, (Ernst & Young) ABD'li 500 CEO ve iş dünyası lideri ile yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan Yapay Zekâ Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre; ABD'li üst düzey yöneticilerin %85'i teknolojiye duyduğu güvenin yükseldiğini ve yapay zekâ konusunda iyimser olduğunu ifade ediyor. Katılımcıların %87'si ise şirketinin 2019 yılında yapay zekâya yatırım yapacağını belirtiyor.

CEO'lar ABD'nin yapay zekâ yarışında Çin'in gerisinde kalacağından endişeli

Araştırma sonuçları, ABD'li CEO'ların yapay zekâ konusunda iyimser bir tutum sergilemelerine rağmen ABD'nin küresel yapay zekâ yarışında Çin'in gerisinde kalacağından endişe duyduklarına işaret ediyor. Yöneticilerin yarısından fazlası (%52) ABD'nin küresel yapay zekâ yarışını önde götürdüğünü belirtirken, %50'si en iyi uzun vadeli yapay zekâ stratejisine ABD'nin sahip olduğunu ifade ediyor. Öte yandan yöneticilerin %47'si ise Çin'i ABD'de yapay zekânın gelişimi karşısındaki en büyük engel olarak gördüğünü dile getiriyor.

Kamu-özel sektör işbirlikleri yapay zekânın büyümeyi teşvik etmesini sağlayacak

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Gelişmekte Olan Teknolojiler Danışmanlık Hizmetleri Lideri Alper Karaçar, konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "CEO'lar ve yönetim kurullarının teknolojinin şirketler üzerindeki gerçek etkisini görmesiyle birlikte yapay zekâya ilginin yükseldiğini gözlemliyoruz. Büyüme ve verimlilik odaklı bu ilgi, şirketlerin yapay zekânın benimsenmesinde küresel bir yarışa girmesine neden oldu. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ konusunda rekabet avantajına sahip olmayı hedefleyen şirketlerin yapay zekâ odaklı eğitim programları hayata geçirmeleri önem taşıyor. Bununla birlikte kamu ve özel sektör arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri de yapay zekânın büyümeyi teşvik etmesini sağlayacaktır."

Yapay zekâ dönüşümünde gelecek 3 yıl kritik

Araştırmaya katılan yöneticilerin %82'si yapay zekânın şirketlerini gelecek üç yıl içerisinde önemli bir ölçüde dönüştüreceğini öngörüyor. Yapay zekânın güvenirlik, tutarlılık ve süreklilik alanlarında şirketlerin ve çalışanların performansını yükseltmesi bekleniyor.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:44 Kaynak: Bültenler
Amerika Birleşik Devletleri, CEO, Güncel
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