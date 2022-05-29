CEO'ların dudak uçuklatan maaşları belli oldu!

Son yıllarda dev şirketler, teknolojinin de gelişmesiyle ekonomik olarak büyüme göstermeye devam ediyor. Durum böyle olunca şirketlerin CEO'ları da popüler isimlerden oluşmaya başlıyor. Bu popülerliğin de bir getirisi olarak CEO'ların maaşları da büyük olabiliyor. Fortune, dev şirket CEO'larının 2021'de ne kadar kazandığını gösteren bir rapor yayınladı.

Elon Musk, 23,5 Milyar dolar ile zirvede

Fortune, dünyanın en büyük şirketlerindeki CEO'ların ne kadar kazandığına dair bir rapor yayınladı. Rapora göre Elon Musk, 23,5 milyar dolar ile açık ara liderlik koltuğunda oturuyor. Bu büyük farkın oluşmasında birden çok CEO'luk görevinin de etkisi bulunuyor. Ardından ikinci olarak da Apple'ın ünlü CEO'su Tim Cook yer alıyor.

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SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Musk, özellikle son dönemde önemli bir karakter oldu. Twitter'ı satın alma girişimiyle de adından söz ettiren Musk, diğer yandan dünyanın en zengin insanı olarak göze çarpıyor. Musk 23,5 milyar dolar ile listenin ilk sırasında.

Fortune tarafından hazırlanan listede ikinci sırada ise dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında gösterilen Apple'ın CEO'su Tim Cook yer alıyor. Yıllık 770.5 milyon dolarlık maaşıyla göze çarpan ünlü isim, ek olarak şirketten 1,7 milyar dolar değerinde bir hisseye sahip. Oluşan liste tam olara kşu şekilde;

Elon Musk, Tesla: 23,5 milyar dolar

Tim Cook, Apple: 770.5 milyon dolar

Jensen Huang, NVIDIA, 561 milyon dolar

Reed Hastings, Netflix: 453,5 milyon dolar

Leonard Schleifer, Regeneron Pharmaceuticals: 452.9 milyon dolar

Marc Benioff, Salesforce: 439,4 milyon dolar

Satya Nadella, Microsoft: 309,4 milyon dolar

Robert A. Kotick, Activision Blizzard: 296,7 milyon dolar

Hock E. Tan, Broadcom: 288 milyon dolar

Safra A. Catz, Oracle: 239,5 milyon dolar