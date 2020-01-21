CEO’ların korkusu devletler

Her yıl Dünya Ekonomik Forumu toplantısına damga vuran gündemlerden PwC Küresel CEO Araştırması, dünyanın her yerinden CEO'ların en büyük endişe kaynağının aşırı regülasyonlar olduğunu ortaya koydu. CEO'lar küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı konusunda da hemfikirler.