CEO’ların korkusu devletler - Son Dakika
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CEO’ların korkusu devletler

39 dakika önce

Her yıl Dünya Ekonomik Forumu toplantısına damga vuran gündemlerden PwC Küresel CEO Araştırması, dünyanın her yerinden CEO'ların en büyük endişe kaynağının aşırı regülasyonlar olduğunu ortaya koydu.

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Her yıl Dünya Ekonomik Forumu toplantısına damga vuran gündemlerden PwC Küresel CEO Araştırması, dünyanın her yerinden CEO'ların en büyük endişe kaynağının aşırı regülasyonlar olduğunu ortaya koydu. CEO'lar küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı konusunda da hemfikirler.

CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:21 
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