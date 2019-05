Cep harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oldular Manisa 'da yurtta kalan üniversiteli kız öğrenciler cep harçlıklarıyla aldıkları temel gıda malzemeleriyle ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi hazırladıYurtta kalan 600 öğrencinin katıldığı faaliyette her birinde 15 kalem malzemenin bulunduğu 40 koli hazırlandıMANİSA - Paylaşma ayı olan Ramazan ayında Kredi Yurtlar Kurumu Manisa Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler cep harçlıklarıyla aldıkları gıda malzemeleriyle ihtiyaç sahibi aileler için ramazan kolisi hazırladı. Her birinde 15 kalem gıda malzemesi ve bir de hediyenin olduğu 40 koli, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.Kredi Yurtlar Kurumu Manisa Ayşe Hafsa Sultan Kız Öğrenci Yurdunda kalan 1340 öğrenciden 600'ü ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olmasından yola çıkarak cep harçlıklarıyla aldıkları temel gıda malzemelerini bir araya getirip ihtiyaç sahibi aileler için 40 koli ramazan paketi hazırladı. Her öğrencinin kendi aldığı gıda malzemeleri yurtta yine öğrenciler tarafından kolilere yerleştirildi. Her birinde 15 kalem gıda malzemesi ve bir de hediye paketinin olduğu koliler yurt yönetimi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.Ayşe Hafsa Sultan Kız Yurdunda kalan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sedanur Ekingen, "Ramazan bereket ve paylaşma ayı olmasından dolayı bizde cep harçlıklarımızdan biriktirdiklerimizle muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere yurt müdürümüzle beraber kolilerimizi hazırladık." dedi.Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Safiye Kübra Yaşar, "Ramazan kolileri hazırladık. Yardıma ihtiyacı olan, parası olmayan ailelere yardımcı olmaya çalıştık. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Hepimiz harçlıklarımızı biriktirip, pirinç, nohut, buğday, çay, yağ gibi temel ihtiyaçlardan alabildiklerimizi kolilere koyduk. Ayrıca bir de küçük bir hediyemiz olsun diye kolilere hediyelerimizi koyduk." diye konuştu.Kredi Yurtlar Kurumu Manisa Ayşe Hafsa Sultan Yurdu Müdürü Ebru Acar ise şunları söyledi: "Yurdumuz öğrencileri, ailelerinden gelen harçlıklarıyla erzak kolileri hazırladı. Tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum. Çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Manisa'da ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirledik ve inşallah önümüzdeki günlerde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yurdumuzda 1340 öğrencimiz var. Öğrencilerimizden 600'ünün her biri bir kalem malzeme getirdi. Biz her kolinin içine 15 kalem malzeme yerleştirdik. Şuan için 40 koli hazırladık."