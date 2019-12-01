"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin ekibi Samsun'da

Türk spor tarihine damga vuran, iki yıl önce yaşamını yitiren olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filminin yönetmeni ve oyuncuları Samsun'da izleyiciyle buluştu.

Bir sinema salonunda gerçekleşen söyleşiye yönetmen Özer Feyzioğlu, Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler ve Kemal Başar ile sporcunun çocukluğunu canlandıran ve performansıyla beğeni toplayan çocuk oyuncu Batuhan Davutoğlu katıldı.

Yönetmen Özer Feyzioğlu, filmi izlerken Naim Süleymanoğlu'nun sportif başarıları bir kenara insanın isterse neyi başarabileceği üzerine bir film olarak okunması gerektiğine dikkati çekti.

Hayat Van Eck, Süleymanoğlu'nu sadece sporcu olarak tanıdığını ve filmle beraber yaşamında neleri başardığını öğrendiğini belirterek, "Süleymanoğlu rolünü oynamaktan gurur duyuyorum. Naim Süleymanoğu, yaşantısı ve sporda olan başarılarıyla hepimize insanın istediğinde her şeyi başarabileceğini en açık şekilde gösteriyor." dedi.

Batuhan Davutoğlu da projeye dahil olduğu ve Naim Süleymanoğlu'nun küçüklüğünü canlandırdığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Herkesin hikayesini anlatamayız ama bir hikaye anlatıp herkesin içinden geçtiği, kuramadığı cümlelere aracılık etmek isteriz zaman zaman işte tam olarak bu filmle onlardan biri ile karşı karşıyayız." diyen Yetkin Dikinciler ise şunları kaydetti:

"Bizim yerimize Naim Süleymanoğlu çok güzel cümleler kurmuş ve bize örnek olmuş. Çok zorlu ve fedakarlıklarla dolu bir hayat. Sadece spor ve halter filmi değil, Naim'in bize insan olarak çok mesajlar verdiği bir film. Umarım herkes kendi hikayesinden bir parça bularak ayrılacak."

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı, yapımcılığını Dijital Sanatlar'ın üstlendiği filmde ayrıca Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış rol aldı.