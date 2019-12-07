"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin ekibi, Edirne'de izleyiciyle buluştu

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin yönetmeni ve oyuncuları, Edirne'de sinemaseverlerle buluştu.

Yönetmen Özer Feyzioğlu, kentteki bir alışveriş merkezindeki söyleşide, Süleymanoğlu'nun hem Türkiye hem de dünya için değerli bir insan olduğunu söyledi.

"Yüz yılın sporcusu" unvanıyla tüm Türkiye'nin onunla gurur duyduğunu dile getiren Feyzioğlu, "Büyük bir sporcu olmanın ötesinde Süleymanoğlu büyük bir insan hakları savunucusudur, özgürlük savaşçısıdır." dedi.

Filmde bu yönü özellikle ön plana çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Feyzioğlu, "Süleymanoğlu kaçtı ama daha iyi bir sporcu olmak için kaçmadı. Bulgaristan'da bıraktığı halkının daha iyi yaşaması için kaçtı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bulgaristan'da yaşayan Türklerin gördüğü zulmü dünyaya anlattı"

Filmde canlandırdığı Süleymanoğlu'nun, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin gördüğü zulmü dünyaya anlattığını belirten Hayat Van Eck, "Madalyalarının, başarılarının yanı sıra Süleymanoğlu'nun her şeyden öte bir insan olduğunu, zorluklar çektiğini, yalnız kaldığını öğrendik bu filmde." diye konuştu.

Oyuncular Gürkan Uygun, Bülent Alkış da konuşma yaptı.

Söyleşinin ardından Bulgaristan'dan gelen Türk vatandaşları ve Edirneliler filmi izledi.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, filmin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da çok sayıda Türkün yaşamını sürdürdüğüne değinerek, "Bu filmi oyuncularla izlemek ve tanışmak için çok sayıda insanımız Bulgaristan'dan geldi. Bizlere o günleri tekrar yaşatan ve hatırlatan filmin yönetmen ve oyuncularına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.