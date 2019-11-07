Son Dakika Haberleri: Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Ankara'da bir marketten cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Ankara'da bir marketten cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, Ulus Rüzgarlı Caddesi'nde bir markete girip elektronik eşya standına yönelen şüpheli M.M, dolabın kilidini açtı. Buradan 2 bin 500 lira değerinde bir cep telefonunu çalan şüpheli, daha sonra reyondan sakız alarak marketten ayrıldı.

Market sahibi, güvenlik kameralarını inceledikten sonra cep telefonunun çalındığını tespit ederek, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, yapılan çalışmanın ardından M.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden M.M, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Ankara, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Eşinin banyoya saat görünümlü gizli kamera koyduğunu fark eden kadın, suç duyurusunda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 06:05:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cep telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]