Cep Telefonları Spermleri Pişiriyor...erkeklerin %47'sinde Sperm Sayısı Azalıyor.
1 saat önce
Gün içinde cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerin %47'sinde sperm sayısı azalıyor.
Gün içinde cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerin %47'sinde sperm sayısı azalıyor. 1-Cep telefonları
Cep telefonlarını testislerden mümkün olduğunca uzak tutmak gerekiyor. Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun spermlere zarar verdiğini söyleyen Dr.Sabanegh, günde bir saat cep telefonuna maruz kalan testislerin içindeki spermlerin zarar gördüğünü söyledi.
2-Dar iç çamaşırı giymek
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:57 Kaynak: Youtube
Can Yaman'ın Telefonunun Şifresi Büyük Aşkı Ortaya Çıkardı
Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu
Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı
İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu