Son Dakika Haberleri: Cep Telefonları Spermleri Pişiriyor...erkeklerin %47'sinde Sperm Sayısı Azalıyor.

Cep Telefonları Spermleri Pişiriyor...erkeklerin %47'sinde Sperm Sayısı Azalıyor.

1 saat önce

Gün içinde cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerin %47'sinde sperm sayısı azalıyor.

Gün içinde cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerin %47'sinde sperm sayısı azalıyor. 1-Cep telefonları

Cep telefonlarını testislerden mümkün olduğunca uzak tutmak gerekiyor. Cep telefonlarının yaydığı radyasyonun spermlere zarar verdiğini söyleyen Dr.Sabanegh, günde bir saat cep telefonuna maruz kalan testislerin içindeki spermlerin zarar gördüğünü söyledi.

2-Dar iç çamaşırı giymek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:57 Kaynak: Youtube

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