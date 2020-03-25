Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor - Son Dakika

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

6 saat önce

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor -Cep telefonlarını salgını önlemek için temizleyin Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işletme sahibi Bülent Kaplan, Türkiye'de görülen korona virüse karşı gündelik hayatta sıkça kullanılan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların düzenli...

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

-Cep telefonlarını salgını önlemek için temizleyin

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde işletme sahibi Bülent Kaplan, Türkiye'de görülen korona virüse karşı gündelik hayatta sıkça kullanılan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazların düzenli olarak temizlenmesi uyarısında bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni tip korona virüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarken uzmanlar da günlük hayatta insanları yapmaları gerekenler konusunda uyarıyor, herkesi başta el temizliği olmak üzere hijyen kurallarına uymaya çağırıyor. Aynı zamanda da günlük yaşamda en fazla temas halinde bulunduğumuz akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz geliyor. Korona virüsü tehdidine karşın uzun yıllardır mobil cihaz servisi işletme sahibi Bülent Kaplan "Korona virüs tehdidine karşı telefon ve tabletlerimizi evlerde profesyonel anlamda temizlememiz çok zor. Temizlik için çok hassas cihazlar örneğin mikroskop, tek kullanımlık sentetik bezler gerekiyor. Evde temizliği nasıl yapabiliriz dersek eğer alkolü fazla içeren kolonyalı mendillerimizle yapabiliriz. Islak veya sabunlu bir bezle yapmayalım çünkü cihazın kulaklığına, ses açma-kapama tuşuna, şarj yerine zarar verebilir. Daha çok alkol içeren bezlerle yaparsak daha tedbirli olur. Mümkünse telefonlarımızı elden ele gezdirmeyelim. Çocuklarımız ağladıklarında susması için veriyoruz. Bu sure zarfında yapmayalım. Kendi tedbirimizi alalım. Bu aralar telefonlarımızı maksimum değil de minimum kullanmamız gerekiyor. Her şeyden önce sağlığımız önemlidir. Uzmanlarımızın dediği gibi günde 300 kez bakıyoruz bu sayıyı minimum değerlere düşürmemiz gerekiyor. Son olarak devletimiz gerekli tedbirleri alıyor ama bizlerde kendi tedbirimizi almamız gerekiyor. Telefonlarımızı az kullanalım, mümkün mertebe evimizde kalalım" dedi.

Cep telefonları ve tabletler virüs saçıyor

Bandırma, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:54 Kaynak: İHA

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