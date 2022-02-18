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Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon - Son Dakika

Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

18.02.2022 13:07
Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

Son dakika haber... Denizli'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, ağlarına düşürdükleri kişilerin cep telefonuna link gönderip uzaktan zararlı yazılım yükleyen ve bu yöntemle banka hesaplarına erişerek dolandırıcılık yapan 8 şüpheli daha yakalandı.

Denizli'nin de aralarında bulunduğu 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, ağlarına düşürdükleri kişilerin cep telefonuna link gönderip uzaktan zararlı yazılım yükleyen ve bu yöntemle banka hesaplarına erişerek dolandırıcılık yapan 8 şüpheli daha yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tuzağa düşürdükleri kişilerin cep telefonlarına internet linki göndererek uzaktan zararlı yazılım yükleyip, mobil bankacılık dolandırıcılığı yapan 24 kişiyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Antalya, Konya ve Kocaeli illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla ele geçirilen paraların aktarıldığı banka hesabı sahipleri M.K., İ.D., İ.K., E.C.A., M.Ç., Y.Ö.T., O.Z., E.G., FP, S.K., A.A., T.T., F.Ş. isimli 13 şüpheliyi 17 Aralık 2021 tarihinde yakalayarak gözaltına alırken, diğer 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı. Yakalanan şahıslardan S.K., E.C.A., M.Ç., M.K. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayla ilgisi olan E.C.'nin de daha önce tutuklandığı için cezaevinde olduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde banka hesaplarına komisyon karşılığında para yatırıldığını itiraf ettikleri öğrenildi. Para transferini gerçekleştiren kişilerin de peşine düşen polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 15 Şubat'ta A.D., R.K., M.K, E.O., İ.O., K.B., M.B. ve G.Ş. isimli 8 şahsı daha yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İlk operasyondaki firari 3 kişiyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. - DENİZLİ

Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon
Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Ankara, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Denizli'de cep telefonlarına zararlı yazım yükleyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon - Son Dakika
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