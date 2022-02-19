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Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazımla dolandırıcılığa 8 gözaltı daha - Son Dakika

Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazımla dolandırıcılığa 8 gözaltı daha

19.02.2022 00:59
Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazımla dolandırıcılığa 8 gözaltı daha

Ağına düşürdükleri kişilerin cep telefonuna link gönderip uzaktan zararlı yazılım yükleyen ve bu yöntemle banka hesaplarına erişerek dolandırıcılık yapan 13 kişinin ardından Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonla 8 kişi daha yakalandı.

Ağına düşürdükleri kişilerin cep telefonuna link gönderip uzaktan zararlı yazılım yükleyen ve bu yöntemle banka hesaplarına erişerek dolandırıcılık yapan 13 kişinin ardından Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonla 8 kişi daha yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tuzağa düşürdükleri kişilerin cep telefonlarına internet linki göndererek uzaktan zararlı yazılım yükleyip, mobil bankacılık dolandırıcılığı yapan 24 kişiyi tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Antalya, Konya ve Kocaeli illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla ele geçirilen paraların aktarıldığı banka hesabı sahipleri M.K., İ.D., İ.K., E.C.A., M.Ç., Y.Ö.T., O.Z., E.G., FP, S.K., A.A., T.T., F.Ş. isimli 13 şüpheliyi 17 Aralık 2021 tarihinde yakalayarak gözaltına alırken, diğer 3 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı. Yakalanan şahıslardan S.K., E.C.A., M.Ç., M.K. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayla ilgisi olan E.C.'nin de daha önce tutuklandığı için cezaevinde olduğu aktarıldı.

Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde banka hesaplarına komisyon karşılığında para yatırıldığını itiraf ettikleri öğrenildi. Para transferini gerçekleştiren kişilerin de peşine düşen polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından 15 Şubat'ta A.D., R.K., M.K, E.O., İ.O., K.B., M.B. ve G.Ş. isimli 8 şahsı daha yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İlk operasyondaki firari 3 kişiyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Ankara, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazımla dolandırıcılığa 8 gözaltı daha - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cep telefonlarına yüklenen zararlı yazımla dolandırıcılığa 8 gözaltı daha - Son Dakika
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